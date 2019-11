Zápisník Petry Jansové: Konec pirátství | E15.cz

Před pár dny obletěla světová média zpráva, která nepochybně neudělala radost milovníkům seriálů. Přesněji tedy těm, kteří měli ve zvyku stahovat si svoje oblíbené série nelegální cestou. Seskupení ACE, do kterého patří například Netflix či Amazon, udělalo přítrž vykrádání svého obsahu a stránky Bombuj nebo Topseriály tak přišly o svůj obsah. Takže co třeba si začít zvykat na to, že za kvalitu na internetu se prostě platí.