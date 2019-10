Twitter zakáže politickou reklamu | E15.cz

„Věříme, že zásah politických zpráv by měl být zasloužený a ne zaplacený,“ poznamenal šéf Twitteru, když ve středu oznámil konec politických kampaní na své síti. Dorsey tvrdí, že sofistikované nástroje, které placená reklama nabízí, přináší u politických sdělení příliš velké riziko zneužití. Nová opatření mají vstoupit v platnost 22. listopadu.

Naopak na Facebooku placené politické kampaně zůstávají. Mark Zuckerberg v polovině října obhajoval toto rozhodnutí během svého vystoupení na univerzitě v americkém Georgetown. Podle něj není správné, aby soukromá společnost v demokracii cenzurovala politiky či média.

Společnost nebude provádět ani ověřování faktů v kampaních. Avšak přistoupí alespoň k přísnějšímu ověřování totožnosti jejich zadavatelů a zaměří se na likvidaci falešných profilů. Úplný zákaz by prý znevýhodnil lokální politiky a malé zájmové skupiny oproti zavedeným politikům.

S tímto tvrzením souhlasí český marketingový expert Jakub Horák: ,,Twitterový účet prezidenta Trumpa bude dál šířit jeho politické názory, zatímco neznámý kandidát, kterého sleduje málo lidí, nebude moci své názory prezentovat prostřednictvím reklamy (…) Klíčové je mazat falešné účty.“

Prohlášení zakladatele sociální sítě Facebook se neobešlo bez negativních komentářů. The New York Times píší, že kritiku si Zuckerberg vysloužil od politiků i vlastních zaměstnanců, kteří sepsali otevřený dopis. Například demokratická kandidátka do příštích amerických prezidentských voleb a senátorka Elizabeth Warrenová reagovala na zprávu vytvořením placeného příspěvku na Facebooku s falešnými fakty o Zuckerbergovi.

Sociální sítě se staly terčem kritiky ohledně politických kampaní zejména od roku 2015 po propuknutí kauzy zneužití osobních dat uživatelů Facebooku britskou poradenskou firmou Cambridge Analytica. Tento týden Facebook stáhl odvolání proti rozhodnutí britského úřadu pro ochranu osobních údajů a zaplatí pokutu 500 tisíc liber za to, že nezabránil zneužití dat z osobních profilů.