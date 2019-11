McDonald's odvolal ředitele. Easterbrook porušil etický kodex | E15.cz

Představenstvo McDonald's o odvolání Easterbrooka hlasovalo v pátek. Podle firemní politiky nesmí mít generální ředitel intimní vztah s žádným ze svých podřízených. „Byla to chyba,“ napsal Easterbook v e-mailu zaměstnancům, ve kterém v neděli oznámil svůj odchod. „Souhlasím s představenstvem, že nastal čas, aby se posunul dál,“ dodal ve zprávě, ze které cituje agentura Bloomberg.

Easterbrook vedl McDonald's od roku 2015. Zaměřil se na generaci mladých zákazníků a nabídl jim objednání prostřednictvím mobilní aplikace, platby online a doručení jídla domů nebo do zaměstnání. Aby zavedení změn urychlil, navázal výši odměn manažerů na to, jak rychle se jim podaří projekt zrealizovat. Easterbrook se také pustil do spolupráce s externími přepravci jako UberEats.

Nový šéf také razantně zasáhl do nabídky McDonald's. Vyřadil z ní špatně se prodávající produkty, například některé kuřecí sendviče, a naopak zavedl možnost objednat si položky ze snídaňového menu po celý den. Zaměřil se také na levnější menu, které mělo na pobočky přitáhnout nové zákazníky. A podařilo se – od března 2015 vzrostly akcie McDonald's téměř na dvojnásobek.

Navzdory těmto nezpochybnitelným úspěchům ale vedení McDonald's prakticky nemohlo rozhodnout jinak, než Easterbrooka odvolat. Poté, co se firma dostala pod tlak ze strany zaměstnanců i amerických politiků, zpřísnila letos v květnu svůj interní kodex stran harašení. A Easterbrook jej jednoznačně porušil.