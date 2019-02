Zápisník Štěpána Brunera: Letecké trable | E15.cz

Po sérii mezinárodních trapasů se stávkující německou vládní letkou došla Luftwaffe trpělivost a objednává zbrusu nové stroje. Rozhodnutí hájí tím, že stávajícím airbusům je už dvacet let. Takový argument je ale přinejmenším podivný. Vždyť současné Air Force One slouží už 28 let a zprávy o tom, jak americký prezident musel kvůli poruše letadla zrušit program, si moc často nepřečtete.