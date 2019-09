Zápisník Vladana Gallistla: Facebook hrozbou EU | E15.cz

Málo sebedůvěry má evidentně Evropská centrální banka, když člen její výkonné rady Yves Mersch prohlásil, že digitální měna libra připravovaná Facebookem může podkopat schopnost ECB nastavovat měnovou politiku. Možná by to však bylo jen dobře, protože zatím ECB dokázala jen to, že vytvořila bubliny na trhu s nemovitostmi a dluhopisy, kde se i bondy zemí jako Itálie prodávají se záporným výnosem. Že z toho bude dříve, nebo později průšvih, není nutné pochybovat.