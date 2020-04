Zápisník Vladana Gallistla: Mistrovství v populismu | E15.cz

Přinejmenším do semifinále by se nicméně dostala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která navrhla plošné moratorium na splácení všech úvěrů na půl roku, které naštěstí následně odvolala. Dopad na hospodaření bank by byl totiž drtivý, což vyvolalo mezi finančníky nervozitu, protože podle nich to ohrožovalo stabilitu finančního systému. Je proto překvapivé, že bez řádné analýzy v tom neviděl problém pro banky ani guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Zvýšit podporu pro živnostníky na třicet tisíc korun a další výhody navrhovaly ODS a TOP 09 neboli takzvaně pravicové strany, které během finanční krizi 2008 a po ní uškrtily tuzemskou ekonomiku na několik let. Nyní to vypadá tak, že by nejraději zařadily na výplatní pásku státu úplně každého. Pravice jako vyšitá! Ale spokojme se s málem, alespoň už tentokrát neblouzní o “ostrůvku stability”.