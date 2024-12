🎧 6G sítě pokryjí vzdušný prostor i podmořský svět, říká technologický ředitel O2

5G sítě se v posledních letech staly symbolem technologického pokroku a zároveň předmětem mnoha mýtů a konspirací. Jaké jsou ale jejich skutečné přínosy pro českou ekonomiku? A co nás čeká dál, až 5G jednou vystřídá generace 6G? Na tyto otázky odpovídá Jan Hruška, technologický ředitel O2 Czech Republic, v nejnovější epizodě podcastu Business Club.

Od čepiček proti 5G k téměř celoplošnému pokrytí

Počátky 5G sítí nejen v Česku provázely nejpodivnější konspirační teorie. „Objevily se i kuriózní ochranné pomůcky proti 5G jako například speciální čepice, které si lidé za nemalé peníze kupovali. Dokonce jsme zaznamenali, že některá partnerská města ustoupila od spolupráce na technologických projektech kvůli obavám z 5G,” říká Hruška. I přes porodní bolesti má O2 ke konci roku 2024 pokryto 96 % populace.

Význam 5G podle Hrušky není jen v rychlejším připojení, ale především ve schopnosti zpracovávat obrovské množství dat současně. To umožňuje rozvoj chytrých továren, přesných lokalizačních technologií nebo například moderních záchranářských systémů s využitím rozšířené reality.

6G? Klíčová bude konektivita nad zemí i pod zemí

Přestože je 5G stále v procesu zavádění, odborníci už pracují na budoucí generaci 6G. Ta by měla přinést nejen větší kapacitu a rychlost, ale také propojení, které se nebude omezovat jen na povrch země. „6G bude muset pokrýt i vzdušný prostor pro autonomní drony a to samé i pod vodou,“ vysvětluje Hruška.

Evropa jako slabý hráč: Jak dohnat USA a Čínu?

Rozhovor se dotkl i evropského telekomunikačního trhu. Ten podle Hrušky trpí nadměrnou roztříštěností. „V Evropě je poměrně hodně malých národních operátorů, kteří ani nejsou součástí větších nadnárodních skupin a nemohou soutěžit s tím, co si mohou dovolit američtí operátoři nebo vládou podporovaní operátoři v Číně.“ říká. Upozorňuje také na rozdíly ve stavebních předpisech, které v Česku zvyšují náklady na pokládku optických sítí oproti zemím jižní Evropy. „Pokud chce Evropa zůstat konkurenceschopná, musíme harmonizovat pravidla a zjednodušit výstavbu klíčové infrastruktury,“ dodává.

Jak bude vypadat lidská komunikace za dvacet let? Budeme ještě potřebovat mobilní telefony? Co znamenají pojmy 5G standalone a edge computing? Celý rozhovor s Janem Hruškou o tom, jak 5G mění český byznys a co přinese éra 6G, najdete v podcastu Business Club.