„Podíváme-li se na rozdíl mezi tím, jaké nástroje firmy zaměstnancům poskytují, a tím, co skutečně používají, je to podle mě katastrofa. Takže když jste se ptal, jak vlastně pracují konkrétně, dnes se vše řeší e-mailem. Modernější komunikační nástroje, jako jsou Teams, Meet nebo Slack, většina lidí buď ignoruje, nebo je používá pouze pro schůzky. Soubory se stále sdílejí stejným způsobem jako příloha, využívání cloudových úložišť, aby se soubory pěkně nasdílely, nebo dokonce nějaká automatizace práce nebo digitální poznámky, to stále chybí. Stále vidíme papírové zápisníky, což není špatně, ale když pak ty poznámky chci někomu sdílet nebo na nich spolupracovat, je to velmi obtížné,“ říká Dolejš.

Dolejš zároveň uznává, že pro zaměstnance, kteří nejsou digitální nadšenci, je dnes složité vyznat se v množství trendů, aplikací a možností. „Podle mě dnes nejde ani tak o to, učit se konkrétní dovednosti s výhledem na to, co bude za pět let. Je to spíše o adaptabilitě a budování digitálního myšlení. Je třeba přijmout, že nevíme a nebudeme vědět všechno, což je naprosto v pořádku. Ale musíme být připraveni na to, že za rok přijde něco nového, a dát tomu potřebnou důležitost a snahu se s tím naučit pracovat.“

Digiskills se podle Dolejše snaží budovat digitální myšlení u lidí skrze motivaci a ukázat, že jim to opravdu pomáhá. „Když vám řeknu, abyste používal nový nástroj a budoval si digitální myšlení, možná si v duchu řeknete, že je to sice hezké, ale přede mnou byl u vás člověk, který říkal, že máte lépe jíst nebo něco podobného. A oprávněně se budete ptát, co z toho budete mít vy. Ale když vás posadím k počítači a řeknu, že když se naučíte pracovat s tímto nástrojem, už nebudete muset hodinu překopávat excelovou tabulku, ale jen třikrát kliknete a ono se to udělá za vás, tak si řeknete, že to je dobré a možná byste se tomu měl věnovat.“

Jak vybudovat správný digitální mindset? Nebojí se, že mu ChatGPT sebere práci? Jaké digitální znalosti by se měly učit na školách? A jaký je jeho nejoblíbenější AI nástroj? To všechno se dozvíte v další epizodě podcastu Business Club.