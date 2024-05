Průměrná délka života v České republice se prodlužuje. Tento pozitivní trend však přináší i obavy. Až každý třetí z nás se totiž do svých 85 let stane závislým na péči druhých. Stát proto od letoška nově podporuje pojištění dlouhodobé péče jako jedno z možných řešení rizika nesoběstačnosti. Více se dozvíte v další epizodě podcastu Business Club, do které přijal pozvání Michal Korejs, člen představenstva NN Penzijní společnosti a ředitel produktu a underwritingu NN Životní pojišťovny.

Podle průzkumu NN Životní pojišťovny slovo stáří nevyvolává v Češích pozitivní pocity. I když by se mohlo jednat o období moudrosti a klidu, převažuje spíše pohled na stáří jako nezvratný proces úpadku. Namísto těšení se na klid a čas strávený s rodinou či koníčky často přicházejí obavy z toho, jak bude náš život v tomto období vypadat a zda si zajistíme důstojné stáří. Průzkum České asociace pojišťoven ukázal, že největší obavou je ztráta soběstačnosti, které se děsí 71 procent respondentů. Do svých 85 let se totiž až každý třetí z nás stane závislým na péči jiného člověka.

Celý rozhovor si můžete poslechnout jako podcast:

Stát vyplácí příspěvek na péči, který má čtyři stupně podle závažnosti. Tento příspěvek slouží k úhradě služeb spojených s péčí nebo k pokrytí výpadku příjmů osoby, která péči poskytuje. Třetí a čtvrtý stupeň vyžadují celodenní péči, kterou lze zajistit buď v domácím prostředí, nebo v pobytovém zařízení, jako jsou domovy pro seniory. Domácí péče může být doplněna odlehčovacími službami, ale jejich dostupnost a finanční náročnost představují značné výzvy. Podobně je to i s pobytovými zařízeními, kde se na přijetí často čeká několik let a soukromá zařízení jsou nákladná, s měsíčními platbami dosahujícími desítek tisíc korun.

Vláda nedávno oznámila, že plánuje zvýšit příspěvky na péči. To je pozitivní zpráva, ale s rostoucím počtem seniorů bude financování příspěvků stále náročnější. "Teď na jednoho důchodce připadají tři lidé v produktivním věku, v budoucnu to budou sotva dva," uvedl Michal Korejs. Pokud si podle něj budeme chtít zachovat současnou úroveň péče, budeme si muset připlatit a na to je třeba se připravit.

Tato epizoda vznikla v rámci spolupráce e15 s NN Životní pojišťovnou