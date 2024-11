🎧 Český vesmírný průmysl je na vzestupu, říká zakladatelka festivalu Czech Space Week

V podcastu Business Club hovořila Tereza Kubicová o vzniku a vývoji Czech Space Weeku, který od roku 2017 představuje široké spektrum aktivit zaměřených na vesmír. Ačkoliv festival začínal jako jednorázová akce k výročí vstupu Česka do Evropské vesmírné agentury (ESA), stal se každoroční událostí, která propojuje průmysl, akademickou sféru i veřejnost. Program zahrnuje odborné konference, setkání s astronauty a akce pro děti a mládež.

Kubicová se zaměřila i na český kosmický průmysl, který za poslední roky dosáhl významných úspěchů, přestože nemá k dispozici takové prostředky jako v západoevropských zemích. Díky členství v ESA a silnému propojení s průmyslem ČR podporuje přibližně 150 firem ve vesmírném sektoru, od výrobců součástek pro rakety až po startupy, které využívají kosmické technologie v běžném životě. Kubicová zmínila také inkubátor ESA BIC Czech Republic, který pomáhá začínajícím firmám využívat vesmírné technologie v oblastech, jako je mobilita či umělá inteligence.

Jedním z hlavních cílů, které Kubicová v rozhovoru zdůraznila, je zvýšit podporu veřejnosti a vlády pro investice do kosmického průmyslu. Tyto investice mají potenciál přinést významné ekonomické a technologické výhody. Podle Kubicové by Česko mělo v budoucnu usilovat o vlastní kosmickou agenturu a intenzivněji propagovat svůj projekt „Česká cesta do vesmíru,“ zaměřený na vzdělávání mladých lidí a popularizaci vesmírných aktivit.