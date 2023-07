Chceme vyrábět kola pro české vysokorychlostní vlaky, říká ředitel Bonatrans | e15.cz

Strojírenská skupina Bonatrans dodává železniční dvojkolí pro vlaky do celého světa včetně třeba francouzského TGV. Kromě domovského Bohumína má výrobní závody i v Německu a v Indii. Firmě, která patří druhé nejbohatší Češce Jitce Komárkové Cechlové, se loni podařilo přestát energetickou krizi a zopakovat rekordní výkon z období pandemie.

Trh s železničními koly minulý rok výrazně ovlivnil ruský útok na Ukrajinu, když na nějakou dobu vyřadil z provozu ukrajinskou firmu Interpipe. Následkem sankcí pak do Evropy přestal dodávat také ruský kolos OMK. Jak to ovlivnilo byznys bohumínského Bonatransu? Nejen o tom přišel do podcastu Business Club mluvit ředitel firmy Jakub Weimann.