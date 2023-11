Firmy chtějí digitalizovat, ale bojí se změny, říká ředitel Konica Minolta | e15.cz

Globální skupina Konica Minolta letos slaví 150 let. U jejího vzniku tehdy stáli dva japonští výrobci fotoaparátů, ze kterých se postupem času stala jedna firma podnikající hlavně v polygrafickém průmyslu. I ten ale poslední dekádu pomalu opouští a místo toho se zaměřuje na digitalizaci a AI. O tom, jak se jí to daří, přišel do podcastu Business Club mluvit obchodní ředitel její české odnože Pavel Štěpán.