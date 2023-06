Získat kvalifikované zaměstnance v IT je dnes noční můra, říká Hub | e15.cz

Takzvané ERP systémy jsou softwary určené pro integraci a správu různých oblastí podnikání. Díky ERP systému se různé činnosti, jako jsou finance, účetnictví, lidské zdroje, výroba, skladování nebo distribuce, propojují a spravují na jednom místě. To znamená, že všechna důležitá data jsou dostupná centrálně a v reálném čase.

Velikost globálního trhu s ERP systémy překonala podle společnosti Strategic Market Research v roce 2021 hranici 50 miliard dolarů. Podle serveru Peak.cz by měl letos objem trhu v České republice překonat hranici deseti miliard korun. O ERP systémech a digitalizaci soukromého i veřejného sektoru přišel do Business Clubu mluvit Jiří Hub, ředitel společnosti Asseco Solutions, která do firem dodává informační systémy.

Tento díl vznikl v rámci partnerství se společností Asseco Solutions.

