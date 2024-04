Uplynulé čtyři roky ukázaly, že není dobré příliš spoléhat na dodávky čehokoliv z druhé strany světa. Snaha o přesunutí výroby strategických produktů do Evropy je v současnosti patrná z počínání politiků i firem. Nicméně jedná se o běh na dlouhou trať a do té doby je potřeba hledat další řešení, která mohou evropským firmám pomoci snížit závislost na třetích zemích. Zavádění takzvaných cirkulárních principů do firemních procesů může být jedno z nich. V novém díle podcastu Business Club o tom mluvil Ladislav Olšbauer, jednatel společnosti Circu, poradenské a konzultační společnosti zaměřené na cirkulární ekonomiku.

„Jsou to skutečně malé věci, kdy například na opravu oplocení areálu použiji části vyřazených strojů. Ty by jinak by skončily na skládce, anebo by se musely složitě recyklovat a já bych musel koupit novou ocel, která už prošla energeticky náročným procesem recyklace,“ říká Olšbauer.

Cirkulární ekonomiku popisuje jako deduktivní logiku a přirozený přístup k okolí, který následně přechází do reálného ekonomického světa podnikání. Ve zkratce to znamená dělat byznys tak, aby se z odpadu stal zdroj pro další výrobu. „Logika musí zůstat základním kamenem podnikání. Ve firmách je spousta věcí, které nedávají smysl a dělají se jenom proto, že jsou popsány v interních pravidlech.“

Poslechněte si celý rozhovor s Ladislavem Olšbauerem, který byl hostem podcastu Business Club