Izrael musí přestat hrát podle scénáře Hamásu, říká šéf komory | e15.cz

Uplynul týden od chvíle, kdy palestinští teroristé překročili hranice Pásma Gazy a napadli izraelská města. Tento útok i následná odveta ze strany Izraele si vyžádaly několikatisícové ztráty na životech na obou stranách. V Praze v pátek dopoledne přistál další repatriační let z Izraele. Dohromady šesti lety se do Česka vrátilo 228 lidí. O tom, jak válečný stav, vyhlášený izraelskou vládou, dopadá na místní ekonomiku a tím pádem i na tamní byznys českých firem přišel do studia podcastu Business Club mluvit prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný.