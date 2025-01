Tipy Terezy Bůžkové:

Začněte brzy: Zaměřte se na jazykové zkoušky a stáže už během střední školy.

Budujte portfolio: Úspěšné přijetí závisí na aktivitách, které prokazují zájem o obor.

Zvažte finance: Připravte finanční rozvahu, nadace často preferují vícezdrojové financování.

Podpora je klíčová: Povzbuzujte své dítě, aby se nebálo velkých kroků.

„Doporučuji začít už na začátku střední školy. Je třeba se zaměřit na obor, který dítě zajímá, a postupně si budovat portfolio mimoškolních aktivit,“ říká Bůžková. „V druhém ročníku střední školy je dobré začít přemýšlet o jazykových zkouškách, které většina zahraničních univerzit požaduje. Ve třetím ročníku už by studenti měli hledat stáže nebo projekty, kde se mohou realizovat.“

Podle ní je klíčem k úspěchu nejen výborný prospěch, ale právě mimoškolní aktivity, které dokazují hlubší zájem o vybraný obor. „Nestačí mít jen ambice a jedničky. Hledáme studenty, kteří už během střední školy prokázali zapojení, například formou stáží na univerzitách, v Akademii věd nebo v jiných institucích,“ vysvětluje Bůžková.

Studium bývá pro mladé lidi velmi náročné. Studenti se musejí vypořádat s izolací od rodiny, s jazykovou bariérou a s vysokými náklady. Nadace rodiny Kellnerových poskytuje finanční podporu, která pomáhá pokrýt školné a životní náklady. „Studenti si ale vždy musejí část nákladů hradit sami, byť jen symbolicky, například z letních brigád. Chceme, aby ukázali, že mají o studium skutečný zájem,“ vysvětluje Bůžková.

Podstatná je podle ní také podpora ze strany učitelů i rodiny. „Je potřeba s nimi o tom otevřeně mluvit. Rodiče by měli své děti povzbuzovat a podporovat je. Vidíme případy, kdy studenti pocházejí z rodin, kde rodiče nikdy nepočítali s tím, že by dítě šlo na univerzitu v zahraničí, a přesto se rozhodlo jít za svým snem,“ říká ředitelka.

Proč studovat v zahraničí?

Studium na zahraničních univerzitách je atraktivní především díky kvalitním oborům, které v Česku často chybějí. „Typicky se jedná o obory jako robotika, neuroscience, gaming nebo veřejná politika, které v Česku buď nejsou, nebo nejsou na tak vysoké úrovni,“ upřesňuje Bůžková.

Podpora nadace podle ní zápisem na univerzitu nekončí. „Sledujeme studenty po celou dobu studia a vidíme, že pro mnoho z nich je přechod na zahraniční školu velký šok. Přechod z pozice nejlepšího studenta v regionu na školu plnou výjimečných lidí bývá náročný,“ upozorňuje Bůžková.

I přesto se však podle ní většina českých studentů v zahraničí prosadí a mnozí se po dokončení studia vracejí zpět do Česka. „Se studenty, které podporujeme, máme smluvní závazek, že do 15 let od ukončení studia by měli tři roky něco dělat v Česku nebo pro Česko.“

Jak nadace podporuje děti ze znevýhodněných poměrů? Mají české talenty dostatečnou podporu doma i ve škole? A proč je důležité zvyšovat gramotnost dětí na základních školách? To se dozvíte v nové epizodě podcastu Business Club.