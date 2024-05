Vláda tento týden schválila návrh reformy důchodového systému . Na podobě změn jednotlivých parametrů se ale zástupci pětikoalice nedokázali dohodnout s hnutím ANO, a to ani na společné schůzce s prezidentem. Opozici nejvíce vadí plán na postupné zvyšování penzijního věku nad 65 let podle prodlužování délky života. Podle ministra Mariana Jurečky bude ještě čas zapracovat případné náměty opozice při projednávání reformy v parlamentu.

Zástupci hnutí ANO už avizovali, že v případě, že budou v příští vládě, nová pravidla zruší. S tím nesouhlasí novinářka a komentátorka Lenka Zlámalová, která byla hostem podcastu Business Club. „Andrej Babiš si nic nepřeje víc, než aby to vláda prosadila, on si nad tím umyje ruce a řekne, že to určitě zruší. A až případně přijde do Strakovy akademie, tak neudělá vůbec nic, protože bude nadšený, že za něj vláda udělala špinavou práci.“

Podle Zlámalové jsou české pokusy o reformu důchodového systému obecně málo ambiciózní a omezují se pouze na změny v několika parametrech. „Ta debata je ve skutečnosti jednoduchá: kolik peněz platíš, kolik dostaneš, a kolik lidí potřebuješ podpořit. Musíme se vyrovnat s tím, že lidé žijí déle a zároveň ubývá těch, kteří pracují. Skutečným řešením je přesvědčit více lidí, aby zůstali v práci, nikoliv jen přesouvat peníze na soukromé účty.“

Návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky jde podle Zlámalové správným směrem. Zejména dva pilíře reformy považuje za velmi dobré a jedním z nich je už zmiňované navázání věku odchodu do důchodu na prodlužující se délku života. Tím, že není stanoven pevný věk (například 65 nebo 70 let), se podle Zlámalové v budoucnu vyhneme zbytečným diskusím a politikaření. Druhým pozitivním bodem je podle ní snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující důchodce. To jim umožní pracovat na částečný úvazek bez velké zátěže odvodů. „Motivuje to lidi zůstat aktivními, což je důležité.“

Naopak za problematické novinářka považuje zachování možnosti předčasného důchodu pro vybrané profese. „Tento krok zastavuje vývoj a vyvolává spory. I Francie nedávno zrušila podobné režimy, které byly relikt z doby, kdy byla práce fyzicky náročnější. Dnes jsou věci jiné – technologie změnily povahu práce. Je čas, aby se i některé profesní přístupy změnily.“

Lenka Zlámalová se společně s ekonomem Filipem Matějkou stala garantkou nového projektu Smlouva pro Česko, který vznikl pod garancí mediálního domu Czech News Center. Hlavním cílem je vytvořit ekonomickou koncepci, která by byla pro všechny občany srozumitelná a smysluplná. Klíčovým prvkem je podle Zlámalové zapojení veřejnosti do diskuse.

„S Filipem jsme si uvědomili, že není snadné zjistit skutečný názor lidí na důchody. I když existují průzkumy, které ukazují, čeho se lidé obávají a jak si představují důchodový systém, nikdo je nekonfrontoval s konkrétními volbami. Proto jsme vytvořili kalkulačku, která umožňuje lidem hrát si s různými možnostmi důchodového plánování. Mohou si nastavit své preference a zjistit, kolik by museli platit. Cílem je ukázat, že ve skutečnosti není možné mít všechno – vyšší státní výdaje a zároveň nižší daně.“

