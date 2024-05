České zdravotnictví čelí vážné krizi. V příštích letech odejde do penze nemálo lékařů, zejména pediatrů a praktických lékařů. Do důchodu ale zamíří také zdravotní sestry: během pěti let až 12 000, tedy každá sedmá. Tento kritický stav ohrožuje nejen státní, ale i soukromá zdravotnická zařízení. „Privátní sektor se chová ekonomicky, pokud sestra chybí, dokážeme ji sehnat, ale situace není ideální,“ říká Libor Janeček, vedoucí lékař dětské chirurgie na klinice Canadian Medical v rozhovoru pro podcast Business Club.