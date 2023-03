Velký návrat k plynu neočekávám, říká Petr Švec z EPETu | e15.cz

Velkoobchodní ceny energií klesají a energetické společnosti začaly nabízet ceny pod vládním stropem. Znamená to, že máme energetickou krizi za sebou? V čem by se z ní mělo Česko a Evropa poučit? Můžeme se i do budoucna obejít bez ruského plynu? A jakou známku by dal vládě za rok 2022? Nejen na to odpovídal v nové epizodě podcastu Business Club generální ředitel energetické společnosti EPET Petr Švec.