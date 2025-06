„Fond dává příležitost investovat po boku rodiny Meinlů. To je klíčový prvek jeho důvěryhodnosti,“ říká Robert Kohn, člen dozorčí rady Julius Meinl Investment. Tradice, která sahá 160 let zpět až do krušnohorských Kraslic, se tak zúročuje ve zcela novém segmentu.

Julius Fund investuje do akcií a dluhopisů společnosti Julius Meinl Living. Ta stojí za celým konceptem. To umožňuje investorům podílet se na dosaženém výnosů ze tří fází životního cyklu nemovitosti – od pořízení objektu, přes jeho přestavbu na servisovanou rezidenci až po samotný provoz.

„Například vlajkový projekt v Praze stál 53 milionů eur, přičemž v roce otevření už jeho hodnota dosahovala 103 milionů,“ uvádí Kohn. Právě tento příklad skokového nárůstu hodnoty po rekonstrukci tvoří jednu z hlavních složek výnosu, na který fond cílí. Druhou je růst cen nemovitostí a třetí pak efektivní provoz, který v rámci skupiny dosud výrazně překonává běžné hotelové modely.

Efektivita místo pompéznosti

Koncept The Julius kombinuje luxus hotelových služeb s praktičností apartmánového bydlení. „V klasickém pětihvězdičkovém hotelu máte jednoho až dva zaměstnance na pokoj. U nás je to čtvrtina,“ vysvětluje Kohn. Místo wellness zóny nabízí plně vybavenou posilovnu, místo armády pokojských využívá externí služby podle potřeby. Velkou úsporu přináší i digitální služby, automatizace a aplikace pro hosty. Výsledkem je například EBITDA marže pražského projektu ve výši 52 procent.

Fond od svého spuštění vykázal výnos 12,5 procenta. Cílový roční výnos byl proto navýšen na 13 až 16 procent. „Ten výnos není lineární, záleží na fázi ekonomického cyklu nebo počtu nemovitostí ve výstavbě. Ale dlouhodobě považujeme cíl za realistický,“ tvrdí Kohn.

Minimální investice činí jeden milion korun, vklad přitom lze provést i v eurech. Fond je strukturován jako nesamosprávný, obhospodařovatelem a administrátorem fondu je CODYA investiční společnost.

Aby Julius Fund oslovil širší spektrum investorů, zrušil takzvanou lock-up period – tedy dobu, po kterou nebylo možné investici vybrat, byť to to v prvních čtyřech letech může být pro investora spojeno s výstupním poplatkem. „Chceme investorům umožnit flexibilitu, i když nadále cílíme na dlouhodobé investory s horizontem pěti let,“ dodává Kohn.

Další projekty

Plán fondu je získávat 500 až 800 milionů korun ročně, což umožní realizaci jedné až dvou akvizic ročně. Už letos by podle Kohna měly být představeny dvě nové evropské nemovitosti, ačkoliv jejich konkrétní podoba zatím není veřejná.

Po Praze se skupina Julius Meinl Living zaměřila na Bukurešť, kde probíhá rekonstrukce budovy v centru města ve stylu art deco. Otevření se plánuje na jaro 2027. Další hotel funguje v Budapešti. „Naším cílem jsou vždy politická a ekonomická centra s velkou poptávkou po krátkodobém i dlouhodobém ubytování. A zároveň s omezenou nabídkou rezidencí,“ vysvětluje Kohn.

Klienty servisovaných rezidencí The Julius mohou být manažeři, digitální nomádi či rodiny s dětmi – koncept míří na široké spektrum cestujících. „A i to je součástí jeho úspěchu,“ dodává Kohn.

