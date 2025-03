Ceny stavebních materiálů se v posledních letech stabilizovaly na vyšších úrovních a do budoucna nelze očekávat jejich výrazné zlevnění. Na vině jsou nejen rostoucí náklady na suroviny a energie, ale také přísnější environmentální regulace. Marek Matějka, obchodní ředitel společnosti CS Beton, to řekl v nejnovější epizodě podcastu Business Club.

CS Beton je rodinná společnost, která se specializuje na výrobu betonových produktů. Původně se firma zaměřovala pouze na zahradní architekturu, ale v posledních letech rozšířila svou produkci o dopravní a kanalizační stavby a expandovala i do zahraničí.

O čem byla v podcastu řeč?

Ceny stavebních materiálů a jejich vývoj

V posledních letech zažilo stavebnictví dramatický nárůst cen, způsobený zejména růstem nákladů na suroviny a energie. V současnosti se ceny sice ustálily, nicméně stále výrazně převyšují ty předkrizové. „Výraznější zlevnění očekávat nelze,“ říká Matějka. Důvodem jsou podle něj nejen rostoucí ceny písku a kameniva, ale také zpřísňující se emisní normy pro cement.

Zelená dohoda a budoucnost betonu

Evropská legislativa tlačí stavebnictví ke snížení uhlíkové stopy. Z toho důvodu stoupá popularita tzv. zeleného cementu, jehož výroba by měla být méně emisně náročná. „Zda tyto inovace opravdu povedou k nižší uhlíkové stopě, je ale otázka,“ upozorňuje Matějka s tím, že zvýšení obsahu přísad může vyžadovat větší objem cementu k dosažení stejné pevnosti.

Budoucnost? Možná Ukrajina

Matějka vidí potenciál v budoucí obnově Ukrajiny. „Byla by to příležitost, ale zároveň výzva, protože přeprava betonových prvků na dlouhé vzdálenosti není příliš ekonomická.“ Jednou z možností by mohlo být zřízení lokální výrobní filiálky, avšak rozhodnutí bude záviset na stabilitě ukrajinského podnikatelského prostředí po skončení války.

Jaké další faktory ovlivňují cenu stavebních materiálů? Jak se CS Beton vypořádává s energetickou náročností výroby? A proč je tak složité prorazit na německém trhu? Poslechněte si celý rozhovor v podcastu Business Club.