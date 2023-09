Pokud se média nezmění, hrozí jim pomalá smrt, říká Jakub Zelenka | e15.cz

Mediální trh zažívá po nejistém období další otřesy. Andrej Babiš prodal Mafru a vzdává se tak vlastnictví médií, která od něj přebírá skupina miliardáře Karla Pražáka. O obchodu, který potvrdily obě strany, informovala e15. Respekt – jedna z nejstarších porevolučních mediálních značek – opouští své vydavatelství a míří do náruče slovenského Denníku N. Co mají tyto akvizice společného a jak se mění český mediální trh? O tom přišel do Business Clubu mluvit redaktor e15 Jakub Zelenka.