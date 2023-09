Respekt jedná o odchodu z Bakalovy Economie | e15.cz

Známý český týdeník Respekt by se mohl i s většinou současné redakce ještě do konce tohoto roku vyčlenit z vydavatelství Economia miliardáře Zdeňka Bakaly. O investici do Respektu a jeho vykoupení z mediálního domu jednají zástupci slovenského družstva GreenCoop, což je sdružení pěstitelů „Veselých paradajek” ze Žitného ostrova v maďarskojazyčném jižním Slovensku. Zájem o spolupráci má také slovenský Denník N i česká Nadace Independent Press, která spoluvlastní český Deník N. Redakci e15 to potvrdily tři zdroje blízké transakci, které si nepřály být jmenovány. Jedná se o další možnou velkou změnu vlastníka na českém mediálním trhu po pátečním prodeji Babišovy Mafry do rukou investora Karla Pražáka.