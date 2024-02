Národní ekonomická rada vlády přišla s návrhem 37 opatření, která mají nakopnout českou ekonomiku. Ta se podle odhadů ministerstva financí ani letos nevrátí na předcovidovou úroveň. Ministr financí Zbyněk Stanjura avizoval, že vláda si z návrhu NERVu vybere pět až deset opatření, která stihne zrealizovat do konce volebního období. Podle člena NERVu a ředitele výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz Aleše Roda by vláda stihla implementovat drtivou většinu navrhovaných opatření, jejich účinek by se ale projevil až za několik let.

Podle Roda nemají politici dostatečnou motivaci od voličů k tomu, aby dlouho zanedbávané problémy země řešili. „Největší bolest vidím v tom, že politik ví, že když slíbí, že postaví dálnici z Prahy do Českých Budějovic, a nepostaví ji, tak voliči mu nevystaví stopku. Může desítky let slibovat, že začne stavět a jim to stačí.“

Co obsahuje dokument NERVu? Jedná se pouze o recyklaci přechozích návrhů, nebo je mezi nimi i něco nového? A proč se Česku nedaří napravit desítky let známé nedostatky? Nejen na to odpovídá dnešní Business Club.