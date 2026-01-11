Hyundai plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty
- Hyundai od roku 2028 nasadí v USA humanoidy Atlas k automatizaci rizikové práce.
- Robot disponuje hmatem, nosností 50 kg a odolností v teplotách od −20 do +40 °C.
- Vývoj AI urychluje spolupráce s lídry Nvidia a Google po vzoru Tesly či BYD.
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.
Automobilka ve Spojených státech představila produkční verzi humanoidního robota Atlas, kterého vyvinula její divize Boston Dynamics. Chce ho nasadit v továrně ve státě Georgia, kde americké úřady provedly v roce 2025 masivní imigrační razii, připomíná zpravodajský server BBC.
Hyundai uvádí, že roboti pomohou zmírnit fyzickou zátěž lidských pracovníků. Zvládnou potenciálně nebezpečné úkoly a připraví cestu pro širší využití této technologie. Kolik robotů zpočátku nasadí ani kolik bude projekt stát, společnost nesdělila. Dodala ale, že takzvanou fyzickou umělou inteligenci (AI) plánuje zavádět ve všech svých továrnách.
O plánech začít používat ve výrobě humanoidní roboty informovala také americká internetová společnost Amazon, americká automobilka Tesla i její čínský rival BYD. Hyundai uvedl, že urychluje vývoj v této oblasti díky spolupráci s globálními lídry v oblasti umělé inteligence, včetně Nvidie a Googlu.
Atlas má ruce lidské velikosti s hmatovým vnímáním a dokáže zvednout až 50 kg, uvádí Hyundai. Robot může fungovat autonomně a je navržen k provozu v průmyslovém prostředí od minus 20 do plus 40 stupňů Celsia.
Automobilka Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájila sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších zhruba 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. Slezská továrna v posledních měsících kvůli slabší poptávce každý měsíc na několik dní zastavovala výrobu.