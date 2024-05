„Chceme být hlavní hráč v insurtech ve střední a východní Evropě“, říká Štěrba. Dnes Tuito spolupracuje s více než stovkou platforem a obchodníků v Česku a na Slovensku, s jejich službou se ale skrze e-shopy setkávají miliony zákazníků. „Máme zajímavé příležitosti v Polsku a Rakousku. Na Maďarsko a Rumunsko zatím koukáme spíše zpovzdálí.“

Tuito vzniklo s cílem nabízet vestavěné pojištění zejména menším obchodníkům, kteří si nemohou dovolit vlastní produkt. Postupně si ale rozšířilo portfolio i o velké hráče jako je Mobil pohotovost nebo Slevomat.

Pojišťovnictvím dnes podle Štěrby rezonují zejména dvě témata. Jedním z nich je pojištění související s klimatickou změnou. „Máme pilotní produkt pro prodejce letenek, kdy zákazník může zrušit cestu z jakéhokoliv důvodu, například kvůli požáru nebo výbuchu sopky v sousední zemi. To u tradičního pojištění storna není možné.“

Celý rozhovor si poslechněte jako podcast:

Jako druhý trend Štěrba uvádí kyberbezpečnost. Tu podle něj v současné době řeší zejména firmy, ať už kvůli legislativě nebo obavě ze ztráty dat. Pojišťovny jim vychází vstříc, vznikají týmy a preventivní programy, které mají za úkol předcházet hrozbám kyberútoků. Podle Štěrby se ale zatím nikomu nepodařilo chytit trh s kyberbezpečností obyčejných lidí, kteří přitom čelí riziku ztráty identity každý den. „S tímto mají pojišťovny velký problém, protože cílit na ně (lidi) jednotlivě je hrozně těžké, marketingově drahé a velká část populace si ani neuvědomuje že jí nějaké riziko reálně hrozí.“

Zatímco v době, kdy Tuito vstupovalo na trh, byl insurtech tradičními pojišťovnami vnímán jako konkurence, dnes už to podle Štěrby neplatí. „Trend jasně směřuje k spolupráci. Snažíme se spolupracovat s pojišťovnami a máme s nimi velmi zajímavé partnerství. Nevidíme je jako konkurenty, ale spíše jako partnery, s nimiž můžeme spolupracovat. Někteří naši největší partneři, se kterými spolupracujeme, již měli zkušenosti s tradičními pojišťovnami. Po určité době se obrátili na nás, protože tradiční pojišťovny buď trvaly příliš dlouho, nebo nerozuměly jejich potřebám. Toto není kritika tradičních pojišťoven, ale spíše zdůraznění potřeby partnerství. Tradiční pojišťovny se musí soustředit na to, co umějí nejlépe, a mít partnery, kteří jsou špičkoví v technologiích a rychle a profesionálně jim pomohou přinést nové produkty na trh.“