Studenti stávkující za klima patří k vítězům 34 let kapitalismu | e15.cz

Vítejte u svátečního dílu podcastu Business Club, který vychází 34 let ode dne kdy se otevřela nová kapitola českých dějin. Jaké byly hlavní porevoluční představy o tom, kam by měla směřovat česká ekonomika? Co se nám povedlo a nepovedlo splnit? Je deziluze z ekonomického stavu země způsobena nerealistickými očekáváními, nebo výsledek našich vlastních chyb? A jak se v současné době mění vnímání 17. listopadu? Nejen na tyto otázky hledá odpověď dnešní epizoda, do které přijali pozvání dva novináři z redakce e15, Jan Novotný a Jakub Zelenka.