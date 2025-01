🎧 TikTok v USA na rozcestí. Zákaz, prodej, nebo joint venture?

TikTok, jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě, čelí nejisté budoucnosti na americkém trhu. Lhůta stanovená americkým Kongresem na prodej americké části společnosti vypršela 19. ledna, nicméně prezident Donald Trump ji na poslední chvíli prodloužil o 75 dnů. TikTok tak v současnosti operuje pouze „na dobré slovo“ prezidenta. „Nikdo ve skutečnosti nechce, aby TikTok přestal fungovat, protože nikdo nechce řešit extrémně naštvané uživatele, kterým by najednou zmizela jejich oblíbená zábava,“ říká Ondřej Malý, expert na digitální platformy, v podcastu Business Club.

Když američtí zákonodárci loni na jaře rozhodli, že společnost ByteDance musí prodat americkou část TikToku, nebo fakticky skončit na americkém trhu, odůvodnili to obavami, že data amerických uživatelů by mohla získat čínská vláda.

Komentátor, bývalý náměstek na MPO a dřívější člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý považuje tento argument za nepřesvědčivý: „Čína nepotřebuje osobní data z TikToku, protože je může legálně nakupovat přes datové brokery, což je v USA běžná praxe,“ říká.

Případný zákaz TikToku by pro ByteDance znamenal ztrátu přibližně osmi procent celosvětových příjmů. Ondřej Malý ale upozorňuje, že i kdyby ByteDance americkou část TikToku prodal, není jasné, jak by platforma následně fungovala.

Ondřej Malý | E15 Michaela Szkanderová

„Americké fungování TikToku a jeho globální část jsou neoddělitelné. Kdyby k tomu došlo, ztratila by síť svou globální atraktivitu,“ vysvětluje. Zároveň by se objevily problémy s oddělením algoritmů a samotného obsahu mezi regiony, což by mohlo narušit základní principy fungování TikToku.

V médiích se ale už objevily spekulace o možných zájemcích. Mluví se o Elonu Muskovi, Larrym Ellisonovi nebo bývalém ministru financí Stevenu Mnuchinovi. Malý však tento scénář považuje za nepravděpodobný.

„Prodej by znamenal ztrátu kontroly nad algoritmem, který TikTok dělá tím, čím je,“ vysvětluje Malý s tím, že by si TikTok prodejem vytvořil nového silného konkurenta na globálním trhu. Místo prodeje by podle něj bylo logičtější spíše joint venture, což je scénář, který nedávno připustilo i čínské ministerstvo zahraničí.

Komu dává největší šance na to koupit alespoň části Tik Toku? Proč američtí zákonodárci doopravy nechtějí Tik Tok v rukou Byte Dance? A vydá se Evropa americkou cestou? Poslechněte si další díl podcastu Business Club.