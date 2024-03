Babiš důvěryhodnost svěřenských fondů posílil, říká Jakub Hollmann z advokátní společnosti Portos

Česká společnost v posledních letech bohatne, zároveň do důchodového věku vstupuje generace lidí, kteří od devadesátých let budovali svoje firmy a teď hledají možnosti, jak je předat svým potomkům. V neposlední řadě také už deset let platí díky novému občanskému zákoníku úprava svěřenských fondů a to vše ústí ve zvyšující se poptávku po těchto právních institutech. Dalším hostem e15 Castu byl Jakub Hollmann, advokát a společník v advokátní společnosti Portos a expert na svěřenské fondy, se kterým Jan Novotný mluvil o tom, jak se o ně vyvíjí zájem a co stojí za jejich úspěchem.