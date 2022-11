Brzo si budeme předplácet i kávu, říká country manažer společnosti Visa Petr Polák | E15.cz

Jak se Česko dostalo na evropskou špičku v bezkontaktním placení? Co společnost Visa čeká od technologie Click to Pay? Vrhne se někdy do blockchainu? A jaké novinky v placení nás čekají v nejbližší budoucnosti? Nejen o tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poljakov s Petrem Polákem, country manažerem společnosti Visa.