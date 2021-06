Krize v cyklobyznysu pokračuje, na kolo si počkáte i tři roky, říká Hájek z Bike Fun International | E15.cz

O krizi v cyklobyznysu se mluví už dlouhé měsíce, sehnat nové kolo je čím dál tím těžší a nevypadá to, že by se blýskalo na lepší časy. Co si o téhle situaci myslí Tomáš Hájek z kopřivnické firmy Bike Fun International, která patří k největším českým výrobcům? Poslouchejte další vydání E15 Castu s Nikitou Poljakovem.