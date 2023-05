Na trhu s nemovitostmi se všechno špatně sešlo, říká šéf Natlandu Raška | e15.cz

Investiční skupina Natland ráda těží z možností, které poskytuje trh v krizi. Zažívá teď opravdu ideální stav? Jak Natland hledá nové příležitosti, co si myslí o real estate, proč skupina vystoupila z e-commerce a na co se chystá v nejbližší době? Nejen o tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poljakov se zakladatelem a šéfem skupiny Natland, investorem Tomášem Raškou.

„Jistoty, které na trhu byly, se v době krize mění. Vyvolává to nervozitu a nervozita pro náladu na trhu není nejlepší. Já zatím pozitivní nejsem, tvrdím, že jsme ještě nedosáhli dna, to dno pořád vidím před sebou a myslím si, že ten letošní rok bude mít klesající tendenci,“ říká v E15 Castu zakladatel Natlandu Tomáš Raška.

„Zatím vidíme, že na trhu výrazně víc roste nabídka příležitostí. Očekávání stávajících vlastníků ještě nejsou upravená na reálnou situaci trhu a to se bude měnit v druhé polovině roku 2023,“ dodává Raška. Podle něj je Natland raději v situaci, kdy může pomáhat něco stabilizovat nebo něco zachraňovat.

„To, že něco koupím levněji, než to stálo třeba před čtyřmi roky, ještě neznamená, že je to super deal,“ říká Raška. „Kolikrát to spíš znamená, že je potřeba tam něco odpracovat nebo něco doplnit,“ dodává s tím, že úroveň rizika je u takových investic často velmi významná.

Natland má aktuálně v portfoliu šedesát projektů. Raška se tedy podle vlastních slov primárně soustředí na interní projekty, které si portfolio žádá. „V letech 2021 a 2022 jsme si vytyčili upravenou strategii pro roky 2022 a 2023 s výrazně strategickou koncentrací na nemovitostní trh a trh energetiky. Pro nás to znamená řadu interních změn, třeba i ve složení týmu, ve změnách procesů a organizace skupiny.“

Právě nemovitostní trh bude podle Rašky současnou krizí nejvíce zasažen. „Nemovitosti jsou z definice velmi často vysoce zadlužovány a zároveň jsou logicky velmi citlivé na cenu kapitálu. A já dlouhou dobu tvrdím, že tento trh bude stávající situací nejvíce trefený. Tam se potkalo všechno: poptávka očividně netrhá rekordy, kvůli ceně kapitálu nedává smysl nakupovat, pokud vyloženě nemusím, stavební náklady skutečně neklesaly, dostupnost kapacit je pofiderní, povolovací řízení trhá rekordy v délce,“ popisuje Raška.

Zásadní podle něj je, že se na trhu významně snížila likvidita a narostly náklady na financování a obsluhu dluhu. „Troufám si říct, že trh přinese strukturální změnu. Změní se způsob, jakým budou fungovat koneční konzumenti s potřebou bydlet, jestli budou bydlet ve vlastním, nebo v nájmu. Změní se struktura kupujících, byty budou více kupovat investoři,“ dodává Raška.

Proč Raškova skupina Natland šlape do golfového byznysu? A jak Natland ozdravoval společnost Kara? Poslechněte si celý díl E15 Castu se šéfem Natlandu Tomášem Raškou.