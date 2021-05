Růst kryptoměn skončí do konce roku, říká v podcastu Jan Vávra | E15.cz

Majitel Seznamu Ivo Lukačovič tvrdí, že by do bitcoinu nedal ani korunu. Investor Ondřej Tomek naopak radí nakoupit kryptoměny a pumpovat do nich peníze dál. Jak to tedy je? A není náhodou čas vsadit si na pokles krypta? O tom jsme se v dnešním díle E15 Cast bavili s redakčním odborníkem na alternativní měny Janem Vávrou.

Celý podcast si můžete poslechnout na webu E15 a poté každý všední den ráno na všech běžných streamovacích platformách.