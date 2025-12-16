Shoptet pomáhá e-shopům šetřit náklady. Kulina díky tomu expandovala do 24 zemí
- Česká e-commerce vstupuje do vrcholu sezony, ale pod tlakem marketplace platforem a rostoucích nákladů.
- Shoptet i rychle rostoucí e-shopy jako Kulina proto sází na AI, efektivní logistiku a chytrou technologii, která dokáže ušetřit desítky procent nákladů.
- Jak vypadá byznys zevnitř, popisují Ondřej Buben ze Shoptetu a Antonín Štětina z e-shopu Kulina, který běží na Shoptet Premium.
„Dneska už nejsme jenom platforma pro začínající a malé e-shopy,“ říká Ondřej Buben, Chief Commercial Officer Shoptetu. Firma podle něj začínala před 17 lety jako klasické „krabicové“ řešení pro malé a střední podnikatele. „Za tu dobu jsme se posunuli velkým tempem. Zaměřujeme se i na velké, ambiciózní značky a s produktem Shoptet Premium se přibližujeme světu vývoje na míru,“ dodává. Na Shoptetu dnes běží přes 40 tisíc e-shopů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.
Kulina: z hrnců pro Česko k byznysu v celé Evropě
Kulina prodává prémiové kuchyňské vybavení – „hezké hrnce a pánve“, jak s nadsázkou říká její ředitel a spolumajitel Antonín Štětina. Dnes působí ve 24 zemích Evropské unie a skupina včetně velkoobchodu a školy vaření míří k obratu okolo půl miliardy korun.
„Kulina jako e-shop běží na Shoptet Premium a v maloobchodě má tržby kolem 350 milionů,“ uvádí Štětina. Rozhodující krok přišel na přelomu let 2021 a 2022, kdy se Kulina rozhodla pro agresivní zahraniční expanzi. „Řešili jsme, jestli otevřít jednu, dvě nebo tři země. A pak jsme si položili otázku, proč jich neudělat rovnou deset,“ popisuje. Zhruba o deset měsíců později přibylo dalších dvanáct trhů. Dnes Kulina provozuje 24 samostatných domén v osmnácti jazycích – všechny na Shoptet Premium.
Zkušenost s expanzí vede Štětinu k doporučení: „Udělat těch zemí co nejvíc najednou. Čas strávený na přípravě jednoho e-shopu versus dvaceti je skoro stejný.“ Jednání s dopravci a platebními branami je efektivnější ve chvíli, kdy firma otevírá rovnou více trhů a může nabídnout větší objemy.
Druhou klíčovou lekcí je výkon webu. Kulina si nechala udělat audit rychlosti e-shopu a následně optimalizovala technické nastavení. „Kulina je teď podle mě srovnatelná s e-shopy, které mají vlastní řešení. To, co zákazník pozná okem, je skoro na úrovni top hráčů. V období předvánočních nákupů, kdy jsou e-shopy hodně zatížené, to může mít obrovský efekt,“ říká Štětina.
AI překlady místo týmu překladatelů
Shoptet investuje hlavně do infrastruktury a podpory. „Musíme zaručit stabilní platformu, která poběží nepřerušovaně,“ říká Buben. Zvlášť v zimní špičce podle něj roste tlak na zákaznickou podporu. „V téhle části roku jsou u nás skuteční hrdinové kolegové na podpoře – e-shopy se o ně můžou opřít, když něco hoří,“ dodává.
Bez umělé inteligence by Kulině expanze do tolika zemí ekonomicky nevycházela. Firma využívá AI k překladům produktových textů do dalších jazyků. „Na české doméně vytvoříme produkt, popíšeme ho, nafotíme ho a do 24 hodin je hezky přeložený na všech 24 doménách,“ říká Štětina.
Ještě nedávno měla Kulina pro Maďarsko a Polsko dva specialisty na plný úvazek, kteří překládali popisy produktů a články. „Jen na mzdách to bylo přes milion ročně. Kdybychom takhle obsluhovali 24 zemí, jsme na deseti milionech jen za překlady. Dneska je to nula,“ konstatuje. Dodává ale, že technologie mají svá omezení a firma roky ladila, jak se vypořádat třeba s kreativními názvy barev a produktů.
Shoptet mezitím sleduje nástup velkých jazykových modelů. „Máme analyzované scénáře, připravujeme data a díky partnerům, jako je Adyen, máme informace ze zahraničí. Jakmile to bude v Evropě relevantní, chceme, aby naši klienti byli připravení a konkurenceschopní,“ vysvětluje Buben.
Jak šetřit náklady: logistika, platby i předautorizace
Shoptet podle Bubna sleduje u klientů celkové náklady na provoz e-shopu, nejen cenu samotné platformy. „Naším cílem je vyvíjet produkt tak, aby se jim ty celkové náklady v průměru snižovaly,“ říká. Jako příklad uvádí službu Shoptet Balíky, která integruje hlavní dopravce a je zdarma, přestože podobná řešení jinak stojí ročně tisíce korun. „U velkých e-shopů jsme dostali zpětnou vazbu, že jim to ušetří i padesát tisíc měsíčně,“ dodává.
Díky velikosti platformy dokáže Shoptet malým obchodníkům vyjednat lepší ceny dopravy a plateb. V platebním řešení Shoptet Pay firma agreguje objemy transakcí a využívá infrastrukturu globálního hráče Adyen, ke kterému by se jinak většina menších e-shopů vůbec nedostala. „Dneska třiatřicet procent online plateb na Shoptetu běží přes Shoptet Pay. Je to naše nejvyužívanější platební řešení,“ říká Buben.
Novinkou letošního roku je předautorizace plateb kartou, kterou Shoptet nabízí hlavně pro klienty na Premium. E-shopy tak mohou částku nejprve zablokovat a definitivně ji strhnout až ve chvíli, kdy znají finální cenu objednávky. „V tuhle chvíli jsme podle našich informací jediná platforma, která tuhle funkcionalitu nabízí v takovém rozsahu,“ tvrdí Buben.
Marketplaces tlačí na marže, cestou ven jsou vlastní značky a omnichannel
Sílící marketplace platformy typu Allegro nebo Kaufland zásadně mění podmínky na trhu. „Bezprostředně po jejich vstupu na některé trhy nám vyskočily náklady na reklamu. Každý klik zdražil o dvacet až dvacet pět procent,“ popisuje Štětina.
Zatímco největší domácí hráči s vlastní infrastrukturou mají podle něj proti marketplace stále silnou pozici, pro menší přeprodejce je tlak mnohem tvrdší. „Myslím, že u e-shopů s tržbami tři sta milionů a výš dnes všichni řeší budování vlastních značek. Pokud chceme dlouhodobě přežít, musíme budovat něco svého,“ říká Štětina a dodává, že Kulina se vydává stejným směrem.
Důležitou roli bude hrát i propojení on-line a off-line světa. „Začínáme se víc definovat jako commerce platforma, ne jen e-commerce,“ říká Buben. Shoptet proto pracuje na moderním pokladním systému, který má e-shopům umožnit řídit z jednoho místa prodej online, na prodejnách i na tržištích.