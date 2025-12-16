Lukačovič přiznal stomilionový dar na Ukrajinu a zastal se spolku organizujícího sbírku na drony
- Majitel Seznamu Ivo Lukačovič se přihlásil ke stomilionovému daru na pomoc Ukrajině a otevřeně podpořil spolek Skupina D.
- K rozhodnutí ho podle vlastních slov přiměla kauza kolem sbírky na drony, kterou podle informací serveru Novinky.cz prověřuje Vojenská policie.
- Vyšetřování se týká licencí na vývoz dronů, Skupina D obvinění odmítá a tvrdí, že postupovala v souladu se zákonem.
Majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič se přihlásil k anonymnímu daru 100 milionů korun Nadačnímu fondu pro Ukrajinu, který stojí za iniciativou Dárek pro Putina. Uvedl, že k veřejnému vystoupení ho přiměla kauza kolem spolku Skupina D, který organizuje sbírku na drony pro Ukrajinu. Lukačovič zároveň oznámil, že jeho další finanční příspěvek poputuje právě tomuto spolku.
„Ten anonymní dárce, co teď věnoval na podporu Ukrajiny 100 milionů korun přes nadaci Dalibora Dědka, jsem byl já,“ napsal Lukačovič. Doplnil, že původně nechtěl „exhibovat“, ale okolnosti kolem Skupiny D ho přiměly znovu zdůraznit význam veřejných sbírek. „Ale tahle dezinformační kauza mě přesvědčila, že teď je možná potřeba znovu zdůraznit, že naše peníze, peníze malých dárců, jsou na Ukrajině stejně potřebné jako ty z ‚vojensko-průmyslových komplexů‘,“ uvedl s odkazem na probíhající prověřování.
Prověřování Skupiny D
Jak informovaly Novinky.cz, Vojenská policie minulý týden zahájila úkony trestního řízení zaměřené na spolek Skupina D, který pod patronací náčelníka generálního štábu Karla Řehky zajišťuje dodávky dronů na Ukrajinu. Podle jejich zdrojů policisté prováděli domovní prohlídky, vyslýchali představitele spolku a tři osoby zadrželi, přičemž zablokovali i účty, na které dárci posílali peníze. Nikomu zatím nebylo sděleno obvinění.
Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala k tomu pro sever Seznam zprávy uvedl: „Daná trestní věc se nyní nadále nachází v prvotní fázi trestního řízení, kterou označujeme za prověřování.“ Advokát zadržených Radek Ondruš Seznam zprávám řekl, že věc se týká aktivit při vývozu dronů na Ukrajinu a činnosti Skupiny D a že kriminalisté prověřují podezření z podvodu se škodou velkého rozsahu, zkreslení údajů o vývozu zboží dvojího užití a vývozu vojenského materiálu bez příslušné licence.
Podle dokumentů, které mají Seznam zprávy k dispozici, policisté zpochybňují použití licencí na vývoz zboží dvojího užití a tvrdí, že zásilky směřovaly k vojenským útvarům. Vyšetřování se dotýká i firmy FPV Space, která drony pro projekt Nemesis dodávala.
Skupina D: postupovali jsme legálně
Zástupci Skupiny D na úterní tiskové konferenci uvedli, že žádné drony nikdy nevyvezli bez řádné licence a že si ze sbírky nevyplatili ani korunu. „Skupina D nikdy nepašovala drony ani nic jiného nikam. Skupina D nikdy nevyvezla ani drony ani nic jiného bez řádné licence. Skupina D si nikdy nevyplatila ani korunu,“ řekl jeden ze zakladatelů spolku Milan Mikulecký.
Herec a předseda spolku Ondřej Vetchý doplnil, že Skupina D v kauze vystupuje jako svědek: „Žádné obvinění nepadlo, přesto čelíme bezprecedentnímu tlaku na naši práci.“
Právě tyto okolnosti vedly podle Lukačoviče k rozhodnutí Skupinu D veřejně podpořit. „Plně stojím za skupinou D a můj další příspěvek bude putovat jim,“ uvedl. Jeho stomilionový dar iniciativě Dárek pro Putina už nyní míří například na nákup specializovaných dronů, munice, výcvikových letadel či další techniky pro Ukrajinu.