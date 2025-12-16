Realitní skupina Mint rozšiřuje portfolio nájemního bydlení. Získala miliardový projekt v Praze
- Nemovitostní skupina Mint získala do svého portfolia čtvrtý projekt nájemního bydlení.
- Bytový dům v pražské čtvrti Hloubětín postavila za necelou miliardu korun developerská společnost Finep.
- Obliba nájemního bydlení roste, speciálně jsou v hledáčku plně vybavené byty.
Rezidenční dům v pražském Hloubětíně je čtvrtým hotovým projektem nájemního bydlení, který nemovitostní skupina Mint vlastní v rámci svého rezidenčního fondu. Stavba vznikla kompletní přestavbou původní industriální budovy, která dříve sloužila jako sklad oděvů podniku Textil Praha. Objekt se 168 byty, určenými výhradně k pronájmu, postavila developerská společnost Finep. První nájemci se mají stěhovat počátkem příštího roku.
„Mint Living Praha Hloubětín je další projekt, kde k bydlení přistupujeme jako ke službě. Chceme svým nájemníkům nabídnout bydlení, které je moderní, promyšlené a praktické. Z původně industriální budovy jsme zachovali skelet, do kterého jsme ve spolupráci s Finepem zasadili byty,“ říká partner nemovitostní skupiny Mint Erik Janovský.
Bytový dům se nachází poblíž tramvajové zastávky Nademlejnská a převážná většina bytů v něm má dispozici 1+kk a rozlohu kolem 30 metrů čtverečních; menší část jednotek tvoří 2+kk či 2+1. Mint nabízí všechny byty kompletně vybavené s cenovkou necelých 700 korun za metr čtvereční.
Pro srovnání, podle oficiální cenové mapy nájemného, kterou vytvořilo ministerstvo financí, činí průměrné nájemné referenčního bytu v novostavbě o velikosti 1+kk v Hloubětíně 493 korun za metr čtvereční. U takového modelového bytu se však počítá s absencí balkonu nebo bezbariérového přístupu či jakéhokoliv vybavení.
Rostoucí obliba nájmů láká developery
Realitní skupina Mint má ve svém portfoliu již čtyři nájemní bytové domy s celkem 636 byty. Další se nachází v pražských Vysočanech, v Brně a Plzni. Do budoucna plánuje společnost nabídku svých nájemních projektů rozšiřovat, v příštím roce by chtěla přidat dalších téměř tisíc bytů. Ve výstavbě má již další etapu komplexu ve Vysočanech, v rámci níž má vzniknout více než 300 bytů. Projekt staví developerská společnost Metrostav.
Mint tak reaguje na rostoucí poptávku po nájemním bydlení v Česku. Podle dat Českého statistického úřadu bydlelo loni v pronájmu 21,4 procenta Čechů, ještě v roce 2020 to bylo o téměř 2,5 procenta méně. Vzhledem k vysokým cenám vlastních nemovitostí je navíc pravděpodobné, že se tento podíl bude dále zvyšovat.
Speciálně pak roste zájem o takzvané built-to-rent byty, tedy plně vybavené nájemní byty v rukou velkých institucionálních hráčů, typicky developerů či investorů. Podle analýzy společnosti Savills bylo takových bytů v Praze v polovině letošního roku necelých 4 600, dalších více než 1 100 má být dokončeno v příštím roce.
Built-to-rent byty má ve svém portfoliu kromě skupiny Mint například i developerská společnost Trigema. Ta pronajímá část jednotek ve svém projektu Lihovar na Smíchově nebo byty v domě Fragment v Karlíně, který se stal známým díky obří soše Davida Černého v jeho bezprostřední blízkosti.
Skupina Mint vznikla před 20 lety a dlouho se zaměřovala na investice a správu komerčních nemovitostí. Na nájemní bydlení vsadila teprve nedávno s ambiciózním cílem získat do deseti let 10 tisíc nájemních bytů. Skupinu ovládá pět partnerů, mimo jiné bývalý viceprezident Deutsche Bank v Londýně Radim Bajgar nebo rodilý Pařížan Sebastien Dejanovski, někdejší marketingový manažer v developerské společnosti AFI Group.
Nájemní bytový dům skupiny Mint v pražském Hloubětíně |