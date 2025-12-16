Lékař na dálku? Roste počet lidí, kteří řeší své problémy distančně, v Canadian Medical je to už třetina zákroků
- Šéfka virtuální kliniky Canadian Medical Petra Bomberová Kánská vysvětluje, proč je pro efektivní lékařskou péči klíčové neplýtvat časem.
- V rozhovoru popisuje, jak umělá inteligence mění roli praktického lékaře a proč je pro ni AI stejně důležitá jako stetoskop.
- Lékařka také vysvětluje, jak bezpečně poznat, kdy skutečně nemusíme k lékaři fyzicky.
Praktická lékařka Petra Bomberová Kánská, která působí jako šéfka virtuální kliniky v Canadian Medical, kde zároveň vede všechny praktické lékaře, je ztělesněním lékaře 21. století. Nejenže aktivně využívá nejnovější diagnostické metody přímo v ordinaci, ale naplno si uvědomuje hodnotu času – jak svého, tak pacientova. Proto prosazuje osvětu ohledně distanční péče.
Distanční péče jako nový standard
„Digitální technologie umožní bezpečně a rychle vyřešit 70 procent potíží pacienta a jsou proto stejně důležité jako stetoskop,“ vysvětluje lékařka ve FLOW. V Canadian Medical roste počet zákroků, které se řeší distančně – tím se šetří čas pacientům i lékařům. Nyní v Canadian Medical řeší až třetinu veškeré lékařské administrativy přes virtuální kliniku, cílem jsou až dvě třetiny. Víc podle lékařky nedává smysl.
Sama se aktivně neobává práce s AI. Vidí ji jako nutnost, nikoli jako hrozbu. Věří, že lékařů bude ubývat, budou dražší, a proto jen ti, kteří ovládnou AI, budou schopni pracovat levněji, efektivněji a kvalitně.
Lepší a efektivnější lékař díky AI
AI podle ní už dnes skvěle zvládá administraci, třídění dat, predikci rizik z obrovského množství informací nebo analýzu snímků. Na lékaři ale podle ní zůstává výhradně lidský prvek: empatie, finální rozhodování, komunikace diagnózy a řízení komplexní péče.
A právě empatie a čas často chybí v klasickém zdravotnictví. To je jeden z mnoha důvodů, proč si stále víc lidí raději připlatí za soukromou zdravotní péči. Nárůst počtu klientů vidí i v Canadian Medical.
„Ano, na to si mí pacienti často stěžují a udávají to jako jeden z důvodů, proč vyhledali raději soukromou péči. U nás lidé nečekají, všechna vyšetření mají po ruce, věnujeme se jim a vše jim vysvětlujeme,“ popisuje v rozhovoru lékařka Bomberová Kánská.
Co se ve FLOW dozvíte:
Co mají lidé podle lékařky dělat pro zdravé stárnutí a dlouhověkost?
Jak vidí roli praktického lékaře v budoucnosti?
Které zdravotní problémy se podle ní dají spolehlivě vyřešit na dálku a kdy naopak neváhat s osobní návštěvou lékaře?
Vše jsme probrali ve FLOW – podívejte se na video ve článku.
Partnerem obsahu je Canadian Medical.