Situace v sektoru průmyslových realit se zvedá i přes negativní vlivy, říká Jan Kos

Jak ovlivňují klesající úrokové sazby chování investorů? Vrací se objem transakcí do předkrizové doby? A je na českém trhu v oblasti průmyslových realit co kupovat? O těchto a dalších otázkách mluvil Nikita Poljakov s Janem Kosem, akvizičním ředitelem fondu průmyslových realit Jet Industrial Lease, který se v novém e15 Castu podělil o svůj pohled na aktuální trendy a budoucnost trhu.

„Doba levných peněz je pryč, nicméně externí peníze by nějakou cenu mít měly. Úroveň už začíná být komfortní a vhodná pro investice našeho typu,“ uvádí Kos, podle kterého se trh pomalu stabilizuje a investoři se začínají vracet.

V současné době je pro fond jedním z hlavních modelů sale and leaseback. Tento model se osvědčuje jako efektivní strategie: „Jedná se o to, že nějaký průmyslový podnik prodá nemovitost a následně uzavře dlouhodobou, 10–15letou, nájemní smlouvu. My jsme udělali několik takových transakcí, v Česku, Polsku a Německu – výhodou takového modelu je, že podniku se uvolní ruce a zejména kapitál, který může investovat do modernizace či expanze.“

Kos také poukazuje na důležitost ekologických standardů: „Český trh je relativně malý, ale příležitosti se objevují. V tuto chvíli zkoumáme několik relativně zajímavých akvizic. Nová výstavba znamená výstavbu podle nejnovějších standardů a norem a ESG – díky ekologické stavbě si sáhneme na levnější bankovní financování, zároveň nájemci jsou ochotni si připlatit na nájemném za to, že budou v budově s vyšším standardem. Jednak na to reagují pozitivně investoři, kteří chtějí podporovat tento směr, ale i samotným nájemcům se to bohatě vyplatí díky úsporám na energiích.“

Komentuje také vynikající výsledky Jet Investmentu v rámci žebříčku realitních fondů: „Fungujeme čtyři roky a můžeme se chlubit, že jsme investorům vydělali k dnešnímu dni téměř 50 %. Jsme na ročním průměru 12,5 %, díky čemuž jsme na předních příčkách mezi realitními fondy zaměřenými na komerční nemovitosti i mezi fondy kvalifikovaných investorů.“

Co Jan Kos říká na aktuální stav sektoru průmyslových realit? A jak přistupuje fond k developerským projektům v Česku, kde je stavebnictví zatížené extrémní byrokracií a délkou vyřizování? Pusťte si celý rozhovor s Janem Kosem v e15 Castu.