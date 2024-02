Společnost je čím dál nemocnější, musíme pomáhat technikou, říká Tomáš Drbal z BTL

Společnost BTL letos slaví 30 let existence a za tu dobu se z punkové garážovky vypracovala v jednu z největších firem medicínského byznysu, která má patnáctimiliardový obrat a působí v 80 zemích. Jak na současném trhu hledají vývojáře? Jak technologicky konkurují Číně a jak bojují s padělky? A jaké jsou trendy budoucnosti v lékařských technologiích?

Průměrný věk vašich zaměstnanců je 35. Máme tady ale celou plejádu ještě mladších lidí a pro firmy je obrovský oříšek a otázka, jak je dostat do pracovního procesu. Jak se snažíte zatraktivnit váš byznys pro mladé?

Práce musí mít pro lidi smysl. To se teď různými způsoby skloňuje. Musí je to bavit, musí to být dobrodružství, musí to být s nějakým rizikem, musí to být s důvěrou, kterou jim dává zaměstnavatel. A tou důvěrou myslím absolutní důvěru. Když vývojář řekne „nejde to“, tak mu prostě musíte věřit. Důležitá je dobrá parta, kde mají lidé podobné hodnoty. Když jsem se před pár lety ptal ve firmě, co by lidem nejvíc chybělo, kdyby nebylli u nás, tak první spontánní odpověď byla parta. Jsme lidi a potřebujeme nějaké sociální okolí, nějaké zázemí. Lidé se musí cítit bezpečně.

Co je pro vás priorita pro příštích dvanáct měsíců, co vás čeká v nejbližší budoucnosti?

Slovy našeho majitele, naše budoucnost je růst, protože on si myslí, že bez růstu to nejde.

Teď to ale vypadá, že by mohlo být líp, makroekonomické ukazatele nasvědčují tomu, že trhy se oživují a jestli příští rok ještě spadne inflace, tak třeba ten růst půjde líp, než si třeba teď myslíme.

Možná ano. Chceme růst přes technologie a inovace, což je něco, co děláme už třicet let a daří se to.

Pusťte si celý rozhovor s technickým ředitelem společnosti BTL Tomášem Drbalem:

Hostem e15 Castu byl technický ředitel společnosti BTL Tomáš Drbal. • e15

A co konkrétně plánuješ ty u vás v oddělení vývoje? Jak nejlépe inovovat?

Týmovou prací. S partou lidí, kteří se toho nebojí a dají hlavy dohromady. Je to tak jednoduše řečené, ale nevěříme tomu, že přijde nějaký bůh nebo génius a řekne nám, jak na to. U nás všechno vzniká v týmu, ten umí to, druhý umí to, dají hlavy dohromady a přijde nějaký nápad. Začne se to rodit, třikrát to ještě zahodíme a změníme, ale už to socháme. A třeba se nám stane, že produkt ke konci vývoje změníme, protože víme, že už jsme vůči konkurenci trochu out. Změna je taky věc, kterou se učíme a snažíme se jí nebát. Plánování je čím dál kratší a flexibilita je pojem, který musí mít týmy pořád na paměti. Tudy vede cesta k inovaci.

A kdybych se zeptal, co je ta další věc v medicíně, kterou budeme používat, kterou vy teď připravujete?

Jsme si téměř jistí, že ve fyzioterapii jde ten směr do robotizace. Když řeknu, že s námi budou cvičit roboti, tak to zní jako sci-fi, ale robot má vůči sestřičkám jednu výhodu. On se neunaví a ten cvik dělá pořád stejně. V kardiologii jsou dva směry. Jedna otázka je, jestli ty naše krabičky, které si nosíme na náramcích nebo v kapse, nám pomůžou s odhalováním nějakých nemocí. Já osobně si myslím, že nás to začne spíš štvát. Druhý směr je umělá inteligence. Bohužel se totiž děje, že je společnost čím dál tím víc nemocná, potřebuje víc péče. A není to jenom stárnutím, více péče potřebují i děti. Takže bude potřeba víc zdravotnického personálu a budeme muset pomoct technikou, protože jinak to nejde.

Jak umělá inteligence pomáhá lékářům v diagnostice? V čem jsou Češi inovativní? A jaké nové trhy budou zajímavé v blízko budoucnosti? Pusťte si celý rozhovor s Tomášem Drbalem ze společnosti BTL i ve zvukové podobě