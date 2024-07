V budoucnu se budou pronajímat i rodinné domy, říká ředitel firmy Heluz Jan Smola

„Krize ve stavebnictví a především v hrubé výstavbě stále přetrvává a my teď věříme a pevně doufáme, že druhá polovina roku to trochu oživí a budeme fungovat tak, jak jsme fungovali dřív,“ řekl na začátek rozhovoru Jan Smola. „Naše výrobky jsou primárně určené pro rodinné domy a naši klienti z 99 procent investují stavby z hypotečních úvěrů.“ Hlavním spouštěčem stavební krize jsou proto drahé půjčky a s nimi související pokles poptávky.

Svůj podíl na stavební krizi ale mají i rostoucí ceny surovin. „Pro nás je nejdůležitějším hlediskem cena plynu a elektrické energie,“ řekl v e15 Castu Smola. „Z toho desetinásobku, který jsme zažili během energetické krize, teď už spadla, stále je ale oproti době před krizí dvojnásobná. I to se logicky odrazilo v cenách našich výrobků,“ dodal Smola.

„Vlastnické bydlení je tady na velmi velkém procentním podílu a do budoucna nás asi potká i to, že rodinné domy budou nájemní. Není to jenom o bytech, stejně tak dobře si můžu pronajmout rodinný dům a v něm bydlet. Tohle je prostě trh, který se postupně v České republice otevře a nebude to o tom, že 80 procent lidí bydlí ve vlastním, protože to prostě nebude možné,“ řekl Smola.

Může cihlový dům splňovat současné nároky na udržitelnost? Do jakých technologií Heluz momentálně investuje? A jak celý sektor ovlivní nový stavební zákon? Poslechněte si celý rozhovor s Janem Smolou ze společnosti Heluz.