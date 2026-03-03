Svět obchází strašidlo nové inflační vlny. Ropný šok a růst cen plynu mohou podrazit i evropský růst
- Dostatek plynu a jeho ceny se budou odvíjet od délky trvání konfliktu, útoků na infrastrukturu a provozu v Hormuzském průlivu.
- Inflace by v eurozóně mohla vzrůst přinejmenším o několik desetin procenta.
- Američtí exportéři se nejspíše pokusí využít situace, nemohou ale nahradit katarský výpadek.
Válka Spojených států a Izraele proti Íránu může vyvolat novou energetickou krizi a inflační vlnu po celém světě. Bloomberg kupříkladu vypočetl, že pokud by se ropa vyšplhala na 108 dolarů za barel, přispěl by šok k inflaci v eurozóně o 1,1 procenta a snížilo by to její HDP o 0,6 procenta.
V rozhovoru pro Financial Times před novým zdražováním varoval i hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB) Philip Lane. „Prudký nárůst cen energií zvyšuje tlak na růst inflace, zejména v blízkém období. Takový typ konfliktu mívá negativní dopady na ekonomickou aktivitu. Rozsah dopadů ve střednědobém výhledu závisí na rozsahu a délce trvání konfliktu,“ dodal. Dřívější analýzy banky hovoří o možném růstu cen o 0,5 procenta a dopadech na HDP.
Pro Evropu jsou nyní noční můrou hlavně ceny zemního plynu. V nizozemském virtuálním obchodním uzlu TTF prudce reagují na dění na Blízkém východě. Poté, co společnost QatarEnergy zastavila produkci LNG kvůli zásahu íránských dronů, překonal plyn v úterý dopoledne pohodlně i hranici 65 eur za megawatthodinu. Naposledy byl takto vysoko na počátku roku 2023, na konci energetické krize vyvolané válkou na Ukrajině. Ve středu ráno se ceny pohybovaly zhruba mezi 55 až 60 eury.
Katarská stopka ohrožuje globální energetickou bezpečnost
„V nadcházejících dnech očekáváme značnou cenovou volatilitu, protože účastníci trhu budou vyhodnocovat dopad ztráty produkce na svá vlastní portfolia dodávek,“ řekl Bloombergu Ross Wyeno ze společnosti S&P Global Energy. „Nejagresivnější kupující při krátkodobých spotových nákupech budou pravděpodobně na trzích v asijsko-pacifickém regionu,“ očekává.
Katarské zařízení Ras Laffan totiž pokrývá až pětinu celosvětových dodávek zkapalněného zemního plynu a jeho bezprecedentní stopka nyní ohrožuje globální energetickou bezpečnost. Ačkoli Evropa není primárně závislá na katarském plynu, experti tvrdí, že nepřímý dopad by i pro ni mohl být značný.
Galerie: Konflikt na Blízkém východě v nejnovějších fotografiích
„Hrozba pro bezpečnost dodávek je tady a teď,“ řekl zmíněné americké agentuře Simone Tagliapietra, analytik energetického think tanku Bruegel. „Rozsah bude záviset na délce trvání odstávky, ale nyní se nacházíme v novém scénáři,“ dodal.
Na české zákazníky by nejspíš dopadl až vleklý konflikt
„Při současném vývoji lze očekávat spíše krátkodobý cenový dopad, spojený s dočasnou omezenou dostupností plynu. Eskalaci v následujících týdnech však nelze vyloučit a ceny mohou v krajním případě vzrůst i dvojnásobně až trojnásobně,“ tvrdí Michal Kocůrek z poradenské společnosti EGU.
Podotýká, že podíl katarského LNG na unijním dovozu postupně klesá a loni činil osm procent. Nejvíce ohrožený je podle něj italský trh, kde katarský produkt tvoří třetinu dodávek zkapalněného plynu. „Česká republika by bezprostředně omezením dovozu postižena nebyla. Nicméně omezená globální nabídka LNG vyvolává cenový tlak,“ vysvětluje Kocůrek.
Krátkodobé zdražení se nemusí výrazně projevit na českém maloobchodním trhu. Při dlouhodobějších potížích ale nelze vyloučit výraznější a delší cenové dopady, míní odborník. „Zatím se tedy jedná spíše o zvýšenou volatilitu než o nástup nové vleklejší energetické krize,“ dodává.
Nejistota kolem provozu v Hormuzském průlivu
Nejde ale pouze o katarskou odstávku. Napětí umocňují i nejasnosti ohledně průplavnosti Hormuzského průlivu. V pondělí vysoce postavený činitel íránských revolučních gard prohlásil, že byl uzavřen. Později to ale americké velení v oblasti rozporovalo. Jisté ale je, že přepravci jsou obezřetní.
„Satelitní data ukazují, že přeprava ropných tankerů se o víkendu prakticky zastavila, což bylo preventivním opatřením přepravních společností,“ řekl Euronews Maurizio Carulli, energetický analytik společnosti Quilter Cheviot. „V moderní historii nebyl Hormuzský průliv nikdy skutečně uzavřen, i když došlo k dočasnému zpomalení dopravy,“ podotkl.
Tímto úzkým hrdlem každopádně denně prochází nejen zhruba pětina světové spotřeby ropy, ale také čtvrtina celosvětového obchodu se zkapalněným zemním plynem. Někteří z nejvýznamnějších světových producentů energií, jako Saúdská Arábie, Irák, Írán, Katar a Spojené arabské emiráty, vyvážejí své komodity přes průliv a mají jen omezené možnosti dodávky odklonit.
Zásobníky jsou prázdné, asijští kupci lační
Goldman Sachs Group například odhaduje, že měsíční uzávěra Hormuzského průlivu by mohla evropské ceny plynu zdvojnásobit. Obavy o dodávky navíc přicházejí v době, kdy jsou unijní zásobníky po zimě plné na pouhých třicet procent kapacity. Některé země jsou na tom přitom ještě hůř. Německo má jen pětinu zásob, Francie je na tom jen o málo lépe.
Dosud to příliš nevadilo, protože na trhu byl dostatek dodávek LNG. Teď by však mohla vypuknout globální cenová soutěž o tento náklad, protože asijští kupci budou shánět náhradu za zboží z Blízkého východu a Evropa potřebuje doplnit zásoby.
V Asii už plynová horečka pomalu propuká. Tchaj-wan, který vyrábí více než čtyřicet procent elektřiny z LNG a dováží třetinu svých dodávek z Kataru, chce podle Reuters nakupovat více od USA. Čínští kupci plynu uvedli, že jejich země tlačí na Teherán, aby udržel Hormuzský průliv v provozu.
Američtí exportéři těží z cen, volné kapacity ale mají málo
V Indii v úterý plynárenské společnosti snížily dodávky firmám. Pákistán, který odebírá téměř veškerý svůj LNG z Kataru, plánuje zvýšit domácí produkci zemního plynu. Objevují se přitom zprávy, že arabské země Perského zálivu lobbují u amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zásah proti Íránu netrval příliš dlouho.
Američtí exportéři LNG, kteří v minulém roce posilovali své pozice v Evropě a mají s kontinentem další ambiciózní plány, se naproti tomu mohou radovat. Akcie některých tamních firem na těžbu a zpracování plynu rostou. Problém je v tom, že nyní mají k dispozici jen málo volné kapacity.
„Celkově USA exportují na svou kapacitu, takže není mnoho prostoru pro manévrování, možná kolem pěti procent. To je kapka v moři ve srovnání s tím, co Katar produkuje v Ras Laffan,“ řekl Bloombergu energetický expert Ira Joseph z Kolumbijské univerzity.
Dva významní američtí producenti, společnosti Venture Global a Cheniere Energy, se však podle Financial Times snaží zprovoznit dodatečnou kapacitu, aby mohli využít zájmu a růstu cen na evropských a asijských trzích. A také přesměrovávají své náklady, aby je prodali dráž. „Nic nemůže nahradit ztrátu katarského LNG,“ řekl však listu Saul Kavonic z MST Marquee.
V ohrožení zásahy je i ropa
V USA je ve výstavbě několik nových zařízení na export LNG, dokončeny však mají být v horizontu měsíců až let. K brzkému startu v řádu týdnů směřuje texaský projekt Golden Pass, i ten ale bude uváděn do provozu postupně. Časem by však místo mělo být jedním z největších exportních zařízení ve Spojených státech.
Evropa nemusí mít potíže jen s plynem, útoky ohrožují i ropná zařízení. Kvůli zásahu dronem musel přerušit činnost rafinérský komplex Ras Tanura v Saúdské Arábii. I ropné dodávky by samozřejmě narušila případná blokáda Hormuzu. Evropa sice není primárně závislá ani na dovozu ropy a ropných produktů z Blízkého východu, i tady ale stejně jako u plynu platí globální provázanost.
Ceny této suroviny sice nerostou tak prudce jako v případě plynu, ale stoupají setrvale už od počátku roku. „Ačkoli existují obavy ohledně toků ropy Hormuzským průlivem, větším rizikem pro trh by bylo, kdyby se Írán zaměřil na další energetickou infrastrukturu v regionu. To by mohlo vést k delším výpadkům,“ domnívá se Tony Sycamore ze společnosti IG Group. Analytici vesměs míní, že ceny komodity zůstanou v příštích dnech zvýšené. V extrémním případě by pak mohly vzrůst k 120 až 150 dolarům.