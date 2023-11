Chceme dostat peníze z tradičních financí na blockchain | e15.cz

Nyní začíná peníze od investorů vybírat fond IVBF, za kterým mimo jiné stojí investor Ondřej Tomek, zakladatel Centrum.cz. Vybrat chce desítky milionů eur a sází hlavně na takzvané smartkontraktové blockchainy.

Podcast KryptoSpace přináší rozhovor s šéfem fondu Tomášem Hniličkou.

V posledních měsících vidíme nový trend. Hráči z tradičních financí chtějí mít nějakou expozici v bitcoinu a dalších, každých pár dní to oznámí nějaký globální obr. Vy jste historicky investovali do startupů a nyní také zakládáte fond na kryptoměny. Co k tomu vedlo vás?

I my vidíme tu trakci u institucí a tradičních financí. Náš rozjezd byl ale vlastně hodně pozvolný. My jsme se nerozhodli, že rovnou založíme fond. Ale nejdřív jsme vyrobili takovou laboratoř, řekněme experiment, ve kterém jsme si chtěli na vlastní kůži a s vlastními penězi osahat, co to krypto vlastně je. Co to nabízí.

Jak dlouho vám trvalo se dostat k samotnému fondu? Poprvé jsme se o tom bavili asi před rokem a půl.

Ano, jak říkáte. Trvalo to zhruba rok a půl, než jsme se k tomu došli. My jsme už předtím byli v pozici venture kapitálu, kdy za námi chodily startupy s nápady a míhaly se tam termíny jako walletky, seed fráze a podobně. A my jsme tomu sice teoreticky rozuměli, došlo nám ale, že ta příležitost tady je velká a rozhodli jsme se to pochopit do hloubky.

Co jste tedy v té své „laboratoři“ zkoušeli a k čemu jste došli?

Ten prostor v rámci krypta je vlastně hrozně široký a my jsme také nějakou dobu hledali, která strategie a který přístup nám bude nejvíc sedět. Zkoušeli jsme trading, obchodování na páku, zkoušeli jsme nějaký tržně neutrální strategie a tak dál. Ale víceméně to, co nás nakonec nejvíc baví a čemu zároveň nejvíc rozumíme a nejvíc tomu věříme, tak je nějaká ta racionální stránka krypta. Něco, kde je měřitelná trakce, zhodnocení, která jsou viditelná a objektivní. Takže nás moc nezajímá gambling nebo spekulace na nějaké nové narativy.

Do čeho přesně tedy budete investovat?

Jedním z nich je blockchain Etherea. Je to vlastně těžiště toho systému decentralizovaných financí. Je na něm největší likvidita, je tam nejvíce developerů, nejvíce se tam toho děje. Kolem něj je pak paleta dalších blockchainů, které jsou s ním kompatibilní. Nás z nich zajímá například Avalanche nebo Polygon. A pak jsou tu decentralizované aplikace, které na nich vznikají.

