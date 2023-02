Europoslanec Kovařík: FTX krachla až na podzim, takže nová regulace není tak přísná, říká | e15.cz

Zatímco ve Spojených státech soupeří několik protichůdných přístupů k dohledu na kryptoměny, Evropská unie přichystala balík regulací MiCA (Markets in Crypto-assets – pozn. red.). Toto nařízení o trzích s kryptoaktivy je prakticky hotové, čeká jen na překlad do všech jazyků.

Do podcastu KryptoSpace o něm přišel mluvit europoslanec Ondřej Kovařík. Podle něj vývoj na trzích evropské politiky pořádně naštval. A je tak dobře, že FTX zkrachovala až na podzim, kdy byla MiCA prakticky hotová. Jinak by nové regule byly mnohem tvrdší.

I tak jsou místy velmi přísné: například v oblasti stablecoinů, tedy kryptoměn, které jedna ku jedné reprezentují státní měny, v drtivé většině dolar. Anebo u licencí, jež budou nově vydávat centrální banky, které na to ale podle Kovaříka nejsou připravené. Přitom reálně hrozí, že licenci bude v Česku potřebovat kromě tří tisíc firem i devět tisíc živnostníků podnikajících v oboru.

Jaká v Bruselu panuje nálada po loňském krachu všech těch známých kryptofirem?

Jak šly jednotlivé události po sobě, nálada se určitě nezlepšovala. Naštěstí v kritických momentech už byla příprava nařízení MiCA relativně pokročilá a ne všechno se do finální podoby promítlo. Ale je pravda, že zejména krach Terra Luny někdy ve druhém čtvrtletí loňského roku nastal v kritické době a zejména u kolegů v evropském parlamentu vyvolal velmi negativní reakci. A pokud se podíváme na nynější nastavení regulace stablecoinů čili tokenů navázaných na nějaká aktiva nebo tokenů elektronických peněz, tam je regulace velmi přísná.

A co krach obří kryptoburzy FTX?

Probíralo se to velmi živě, nicméně krach nastal ve chvíli, kdy už byla jednání uzavřena. MiCA nařízení ještě není formálně schváleno, ale práce, která probíhá, je dnes čistě lingvistická, pracují na tom překladatelé. Měli jsme slyšení se zástupci Evropské komise a se zástupci dohledového orgánu pro cenné papíry a jsem velmi rád, že se nařízení podařilo uzavřít předtím, než FTX skupina padla. Protože pokud by to mělo mít dopad na nařízení MiCA, tak se obávám, že by se výrazně zpřísnilo. A řada kolegů v souvislosti s případem FTX volala po novém nařízení nebo updatované verzi MiCA 2.

Spousta lidí z oboru sice ví, že MiCA existuje, ale příliš netuší, co vše nová regulace řeší.

Je to velmi komplexní nařízení. Snaží se nastavit pravidla pro celý sektor krypta. A jelikož se jedná o první regulatorní pokus, nastavuje podmínky, za kterých mají fungovat poskytovatelé služeb kryptoaktiv, ale zároveň i kryptoaktiva jako taková. Jak se mají obchodovat, za jakých podmínek se mohou nabízet a tak dále. MiCA také definuje základní pojmy, aktiva, tokeny a jednotlivé aktéry trhu. Cílem bylo nastavit jasná pravidla, nastavit ochranu investorů, ochranu spotřebitele, nastavit jistou předvídatelnost i z hlediska dohledových orgánů, což je další věc. Projevuje se například v tom, že poskytovatelé služeb kryptoaktiv by měli obdržet licenci za určitých konkrétních podmínek. Ta jim pak umožní pokračovat v podnikání.

Týká se to nařízení jen největších burz?

Není to jenom o největších burzách, záběr je relativně široký a myslím, že možná v něčem až příliš široký. V podstatě je to nastaveno tak, že kdokoli poskytuje nějaké služby, například poradenství, by měl mít mít licenci.

Chtěl bych vidět, jak ti živnostníci spolupracují s Českou národní bankou a jak ta zvládá nápor tisíců žádostí…

Sdílím tuto obavu, vidím v tom jeden z nejdůležitějších bodů.

Celý rozhovor o tom, jak budou regulovány bitcoin, ether a další, si poslechněte v podcastu KryptoSpace.