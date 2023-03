Na blockchainu vzniká nová ekonomika | e15.cz

Burzy a směnárny, platformy, kde si můžete oproti svým mincím vzít úvěr a další, které vám ho pojistí. Nemluvě o sběratelských nezaměnitelných tokenech – NFT. A lidé jsou ochotní za ně utrácet. Tento trend se pokouší popsat studie Crypto Native Economy, za kterou stojí Josef Jelačič z projektu PWN.

A i když loňský rok zaznamenal obrovský cenový sešup kryptoměn, uživatelé stále zaplatili za směnárenské služby na pět miliard dolarů. Například u směnárny Uniswap však spadly poplatky mezi lednem a prosincem roku 2022 ze 129 na 17 milionů dolarů. Prosinec bývá obecně kvůli svátkům slabý měsíc. I kdyby měly takto nízké zůstat i nadále, tak se bavíme o 4,5 miliardy korun ročně.

Ve studii se pokoušíte ukázat, zda na blockchainu existuje samostatně fungující ekonomika. Teď v době nízkých cen je na to možná ideální doba, ve které uvidíme, jak to celé funguje i po opadnutí mánie a odlivu lidí. Co vám vyšlo?

To máte docela pravdu. Ale vlastně ono celý ten rok to nebylo zas tak špatné. My jsme si řekli, že bychom chtěli mít přehled o tom, jak v době medvědího trhu celý ten ekosystém funguje. Je jasné, že tam byla spousta propadů, ať už v počtu uživatelů, anebo v poplatcích, které byly zaplaceny.

Už jsme to počítali předtím a zatímco za druhé pololetí roku 2021 a první pololetí roku 2022 to bylo dohromady asi 10 miliard, tak za celý rok 2022 už se to propadlo asi na polovinu, tedy nějakých pět miliard.

Chtěl bych ještě dodat, že neřešíme odměny těžařům a tak dále ani třeba hodnotu jednotlivých projektů. Opravdu nás zajímá jen aktivita lidí a kolik za služby zaplatili.

Jaký byl třeba rozdíl v tom, co lidé zaplatili v lednu a v prosinci 2022?

V lednu minulého roku to bylo asi 1,5 miliardy dolarů a 91 procent z toho bylo zaplacené na Ethereu. Oproti tomu za prosinec se můžeme bavit už jen o nějakých 120 milionech dolarů.

To je celkem brutální.

Ano. Nejzajímavější bylo zjištění, že některé aplikace se i během bear-marketu chovaly normálně, tedy že tam třeba ani nenastal zásadní pokles počtu uživatelů.

Pojďme si to rozkouskovat. Vy jste zmiňoval, že nejpopulárnější bylo Ethereum. Které další blockchainy byly „in“?

Z těch pěti miliard šlo za Ethereem 4,2 miliardy zaplacených poplatků. A těch dalších 800 milionů si teprve rozebraly další chainy. Dvojka byl BNB Chain (dříve Binance Smart Chain – pozn. aut.), na kterém to bylo souhrnně nějakých 400 milionů dolarů. Zajímavé je, že ten procentuální propad tady byl menší než u konkurence. A také to, že až trojkou je bitcoin. U něj se na poplatcích zaplatilo nějakých 42 milionů dolarů. Nicméně u bitcoinu v podstatě nebyl žádný pokles.

Jak si to vykládáte?

Je tam stabilní základna uživatelů a lidé ho používají, ať se děje, co se děje. Ale zároveň je jasné, že se díváme na řádově nižší čísla, tedy desítky milionů dolarů měsíčně, oproti miliardám či stovkám milionů dolarů jinde.

Zajímavé je čtyřka – Avalanche. Souhrnně je to nějakých 95 milionů dolarů za celý rok. Zatímco ještě v dubnu ale na poplatcích vybíral desítky milionů dolarů, od června jsou to jen stovky tisíc, které se k milionům nevrátily.

Avalanche beru jako ukázku toho „vyhajpovaného“ projektu.

Je dost možné, že v příštím reportu nebude Avalanche už vůbec. Ale kdo ví.

Za jaké aplikace byli lidé ochotní utrácet?

Udělali jsme filtr dvaceti nejpoužívanějších aplikací. Ty odpovídají asi 87 procentům objemu všech poplatků. Opět si tedy myslím, že se za rok budeme dívat na úplně jiný report. 31 procent z těch poplatků šlo za NFT tržištěm OpenSea, což bylo hodně postavené na mánii okolo nezaměnitelných tokenů. Celková suma spadla asi z 350 milionů dolarů v lednu na nějakých 30 milionů v prosinci.

To se ale bavíme o prosinci. Dnes už jako největší NFT tržiště OpenSea předběhl projekt Blur. A tam poplatky nejsou. Takže asi přijdeme o jedničku.

Je to dost možné. O dvojku asi nepřijdeme, to je směnárna Uniswap. Tam to za celý rok bylo asi 750 milionů dolarů.

