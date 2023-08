Projekt za 500 miliard skenující duhovky. Je Worldcoin dystopie, nebo tech budoucnost? | e15.cz

Rozruch vzbudilo i uvedení jejich tokenu na trh. Při aktuální ceně by totiž celý projekt měl mít hodnotu astronomických 23 miliard dolarů, tedy přes 500 miliard korun. Jak je to s tím soukromím a hlavními cíli projektu, přišel do podcastu KryptoSpace povídat český vývojář DCBuilder, který se na projektu podílí. Dostane se i na to, jestli je možné s identitami/orby podvádět nebo jak je to s údajným masovým nabíráním lidí z rozvojových zemí za úplatu.

V kryptu jsme dlouho neměli projekt, který by byl na jednu stranu tak ambiciózní jako Worldcoin, a který zároveň vzbudil takový odpor. Než se dostaneme ke kritice, pojďme si do detailu popsat, co je přesně cílem projektu.

Worldcoin se dělí na tři produkty. Prvním je mobilní aplikace, která vám dává přístup ke smart-kontraktové peněžence. Druhá část je pak samotné WorldID. To je vlastně ten samotný protokol, který umožňuje dokázat, že jste jedinečný člověk a to v digitálním kontextu. Jsem například schopný dokázat, že jsem se v digitálním prostředí neudělal jednu činnost více než jedenkrát. Například se někde neregistorval nebo nehlasoval.

Co je ta třetí část?

To je pak samotný Worldcoin token. Což je experiment pro základní nepodmíněný příjem.

K detailům se určitě ještě dostaneme. My jsme si tu vlastně neřekli, jak vy tu jedinečnost určujete. Vyvinuli jste tzv. orb, který lidem skenuje duhovky. Na blockchain nicméně nedáváte detailní informace, že jsem Františka Nováková z Třebíče. Vy pouze víte, že s touto adresou na blockchainu je spojená jedinečná osoba. Nebo se pletu?

V našem případě dokazujeme pouze jedinečnost, nedokazujeme nic přímo o identitě fyzické osoby jako je to v tradičních systémech KYC (znej svého zákazníka) a AML (zákony proti praní špinavých peněz).

Pojďme se ještě blížeji podívat na to, proč potřebujeme identitu na blockchainu, který je jinak z podstaty anonymní.

Když člověk vytváří nějakou aplikaci nebo nějaký protokol, tak se někdy musí vypořádat s tím, jak má být jeho uživatel jedinečný. Vy si vytvoříte profil na sociální síti a někdo si může klidně vytvořit stejný profil se stejným obrázkem a vydávat se za vás. Kdokoliv si může vytvořit neomezený počet účtů. A když chcete vytvořit aplikaci, kde je uživatel jedinečný, tak potřebujete protokol, který tuto jedinečnost umí prokázat. A to je WorldID.

Vitalik Buterin, zakladatel Etherea, i proto asi napsal, že biometrické ověření jedinečnosti může být dobré například proti koncentraci moci.

Ano, vlastně ono je těch využití spousta. Například již zmiňované hlasování. Vezměte si aplikaci jako Google Mapy a jejich hodnocení. Já si mohu otevřít restauraci, vytvořit si tisíc Google účtů a tisíckrát si dát pět hvězdiček. A říct v komentářích „hele to byla skvělá restaurace, bla bla bla“. Tyto informace jsou jednoduše manipulovatelné. Takže pokud vytváříte aplikace, kde dává smysl, aby nějaký názor nebo nějaká volba byly jedinečné, tak na to potřebujete nějaký nástroj.

Když se dneska v rámci krypta podíváte na DeFi protokoly, tak hlasování většinou probíhá dost plutokraticky. Je to o tom, kdo má kolik tokenů a to je poměrně neférový systém.

Nemůže někdy být pouze potvrzení „jedinečnosti“ uživatele málo?

Je tu možnost, že v budoucnosti bychom mohli udělat důkazy i o jiných věcech. Existují například tzv. zero-knowledge proofs, tedy důkazy s nulovou znalostí. Pomocí těch bychom vlastně mohli být schopní dokázat nějaké informace bez toho, abychom ukázali jiné. Například když máme nějakou digitální identitu, dejme tomu digitální občanku, tak například když jdeme do klubu, tak jim dokážeme, že nám je víc než 18 a méně než 70. A nic jiného.

A třeba pro využití ve volbách by se mohl udělat třeba důkaz, že jsem občan České republiky, že je mi víc jak 18 a že jsem ještě nevolil. A pomocí těchto kryptografických technologií schovat jméno, datum narození a tak dále.

