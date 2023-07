Spojené státy chtějí zničit krypto. Náš projekt mu pomůže přežít, říká astrofyzik | e15.cz

„Podle mého likvidace kryptoprůmyslu v USA teprve začala a bude pokračovat. Cíl je jasný a veřejně stanovený,“ říká host podcastu KryptoSpace Pavel Machálek. Ten ve Spojených státech řadu let žije, na Hopkinsově univerzitě získal doktorát z astrofyziky a pracoval i v NASA.

Následně rozjel několik startupů a nyní přichází s projektem Microlea. Ten přináší nástroj, který by měl novým krypto projektům zajistit aspoň částečnou ochranu před americkými regulátory.

„Pro americké úřady je trestné, pokud do svého investičního projektu pustíte americké investory. A je úplně jedno, v jaké zemi sídlíte,“ říká Machálek.

Mnoho projektů už se o tom přesvědčilo na vlastní kůži, například při tzv. „ICO mánii“ v letech 2017 a 2018. Kvůli nedostatečnému odclonění amerických investorů čelí žalobě například i největší kryptoměnová burza na světě Binance.

Některé projekty se snaží bránit pomocí blokování amerických IP adres, to se dá ale lehce obejít přes využití VPN. Další vyžadují čestné prohlášení, že nejste Američan a centralizované projekty pak mají důsledné KYC – tedy znej svého zákazníka. V těchto případech musíte prokázat celou svojí totožnost.

Microlea přichází s jiným řešením, které se hodí i pro decentralizované projekty v rámci DeFi na blockchainu. Na stránkách Microlei sice také projdete ověřením identity, které provádí třetí specializovaná strana. Vaše informace ale žádný projekt či burza nezíská.

Po ověření identity totiž dostanete pouze NFT, tedy speciální token na blockchainu Polygon, který nese jedinou informaci: že nejste Američan.

Podle Machálka jde hlavně o to, aby nové projekty, které například vydávají tokeny atp., mohly v případě kontroly prokázat, že se snažily opravdu zamezit vstupům amerických investorů. „Nejde o to, že vám z 10 tisíc jeden proklouzne. Ale o to, že jste dělali vše, co šlo,“ říká.

Jeho vize kryptosvěta v následujících letech je poměrně pochmurná. Dojde prý k rozdělení. „Krypto už se dnes kvůli americkým úřadům dělí na zelenou zónu, tu legální, a divoký západ. Toto rozdělení bude čím dál markantnější,“ říká. Americké úřady prý sice projektům půjdou čím dál více po krku, ale „existují i jurisdikce, kde to bude podle regulí vše legální. A tady se bavíme hlavně o Evropské unii a regulaci MICA,“ dodává.

Pokud vás zajímá, proč se v USA bojí kryptoměn a jaké další kroky tam na jejich omezení připravují, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.