Altcoiny rostou o desítky procent, věřitelé Celsiusu budou vyplaceni | e15.cz

Jako vždy začneme trhy a opět se vám to bude moc pěkně číst. Hodnota všech kryptoměn vyskočila o dalších 7,5 procenta a je nyní na úrovni 1,46 bilionu dolarů. Tak vysoko jsme nebyli už více než rok a půl.

Jednička bitcoin se svými 6,2 procenta za trhem mírně zaostával, nyní jedna mince stojí téměř 37 tisíc dolarů.

Dvojka ether se ho na vlně zpráv o plánovaném ETF fondu snaží dohnat, připsal si 8,7 procenta a prodává se za 2040 dolarů za kus.

Z těch čísel je asi jasné, že tu opět bude mnohem víc vítězů a méně poražených. Do TOP100 se vůbec poprvé s růstem o 127 procent dostal nový blockchain Celestia. Dvojka ThorChain připsal 57,5 procenta a trojka Avalanche 47,1 procenta.

Ale růsty byly obrovské i jinde. Jen z TOP100 si více než 20 procent připsalo devatenáct projektů.

Loserů týdne bylo minimum. O 11,5 procenta klesla Trust Wallet, Neo odepsalo 9,3 procenta a PancakeSwap 7,5 procenta.

Bude mít Ethereum také spotové ETF?

Tak a chvíli slávy má konečně i Ethereum. U bitcoinu se od června prakticky o ničem jiném nemluvilo. Největší investiční společnost na světě BlackRock s aktivy v hodnotě 10 bilionů dolarů chce ETF fond se spotovým bitcoinem. Hlavně tento narativ vyhnal ceny bitcoinu tam, kde jsou nyní.

No a nyní vylezly novinky, že stejné plány má i u Etherea. Zprávu o vzniku nového fondu s názvem iShares Ethereum Trust vydala burza Nasdaq. Správu aktiv by měla i u etherů podobně jako u bitcoinů pro BlackRock vykonávat společnost Coinbase Custody Trust Company.

O spotový ethereový fond podaly žádost u americké Komise pro cenné papíry SEC i další firmy jako Grayscale, Ark Invest, ProShares a Valkyrie. Ale nikdo nemá takové páky a vliv jako BlackRock.

Rozhodnutí o spotových fondech pro bitcoin se očekává v řádu nižších jednotek měsíců, optimisté tvrdí, že je to možné i do konce roku. Tak uvidíme, za jako dlouho bude jeho ethereový sourozenec následovat.

Uživatelé Cesiusu dostanou zpátky dvě miliardy dolarů

Soud schválil reorganizační plán lendingové platformy (a tak trochu ponzi schématu) Celsius. Na vyplacení věřitelů půjde 2,07 miliardy dolarů v bitcoinech a etherech, což by mělo jejich pohledávky podle velikosti pokrýt od 67 do 85 procent.

Zajímavé je ale i to, že firma NewCo, která převezme těžební aktivitu Celsiusu a jeho nelikvidní aktiva, údajně zvažuje znovuoživení firmy. Společnost přes prostředníka ovládá hned několik firem investujících do krypta, jež mají na záchranu a rozjezd 450 milionů dolarů.

Nevím, jak moc věří tomu, že jde takhle pošramocená značka, jejíž zakladatel Alex Mashinsky dopadne pravděpodobně stejně šéf FTX Sam Bankman Fried, ještě zachránit.

Každopádně jednou z této skupiny investorů je i společnost Proof Group, která je i uchazečem o znovurozjetí zkrachovalé burzy FTX. O tom, že jsou uchazeči celkem tři, jsme si říkali nedávno.

Naděje na obnovení známé burzy vzrostly poté, co se šéf SEC Gary Gensler nechal slyšet, že by podobnému kroku nebránil. A protože je nálada na trzích taková, jaká je, cena tokenu FTT okamžitě vyskočila o 84 procent. Žádný z uchazečů přitom ani nenaznačil, že do budoucna s tokenem FTT počítá.

Z burzy ukradli 2,6 miliardy korun

Týden se s týdnem sešel a my tu máme zase pořádně velký hack. Tentokrát se ale nestal terčem žádný DeFi protokol, ale jedna z největších burz Poloniex. Z jejích „horkých“ peněženek se útočníkům podařilo ukrást 114 milionů dolarů, tedy 2,6 miliardy korun.

Poloniex je jedna z nejdéle běžících burz a ztrátu prý bez problémů pokryje ze speciálního fondu. Jeden z jejích investorů Justin Sun útok také potvrdil a hackerovi nabídl, že pokud prostředky vrátí, může si nechat pět procent jako odměnu. No většinou se nabízí deset procent, a stejně to nefunguje, tak nevím, jak tentokrát.

A teď několik menších zpráv.

Kraken chce vlastní blockchain

Další velká kryptoměnová burza Kraken údajně zvažuje, že rozjede svůj vlastní blockchain a opět by mělo jít o druhou vrstvu nad Ethereem. Spekulace se vyrojily poté, co společnost zveřejnila několik inzerátů, pomocí kterých hledá vhodné vývojáře. Firma drby ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. Podle dalších spekulací by se ale měla poohlížet po řešení vyvinutým společností stojící za Polygonem. To je tedy pro milovníky decentralizace dost zklamání a palec nahoru směřuje americké jedničce Coinbase, jejíž blockchain Base jede na mnohem méně komerčním a hlavně na komunitu zaměřeném OP Stacku.

Dva nové fondy

Náznaky, že by ta špatná nálada mohla být konečně u konce a vše se rozjede do zelených čísel, vidíme každý den. A vidět je to i na aktivitě investorů. Zatímco ještě v první polovině roku některé fondy oznamovaly osekávání investic do kryptoměn, nyní se v Americe dva velké fondy rozjíždějí.

Za tím prvním stojí Lightspeed Faction, což je venture kapitálový fond zaměřující se na blockchainové startupy, a měl by disponovat 285 miliony dolarů.

O něco skromnější je plán firmy SC Ventures, za kterou stojí banka Standard Charted a japonský finančnický konglomerát SBI Holdings. Ty chtějí do obdobných startupů nalít až 100 milionů dolarů, zaměřovat se chtějí hlavně na pozdější fáze rozvoje, tzv. investiční série C.

HSBS chce spravovat klientům kryptoměny

No a dalším znakem, který to, že se krypto a technologie blockchainu stávají mainstreamem, vidíme u bank. Ne, že by teď ve velkém do kryptoměn investovaly. Ale jak si tu snad každý druhý týden říkáme, jeden z globálních obrů za druhým si postupně připravuje infrastrukturu, jak to umožnit svým klientům.

Jako další se do toho pustila HSBC. Ta nyní oznámila, že ve spolupráci s firmou Metaco připravuje kustodiální služby, a to nejen na kryptoměny, ale například i pro tokenizované cenné papíry.

Každý takový drobný krůček se počítá.

Circle chce jít na burzu

A poslední zpráva jsou zase spíše drby, ale o to zajímavější. Společnost Circle, která je známá hlavně vydáváním jednoho z největších stablecoinů USDC, údajně zvažuje vstup na burzu. O to se už firma jednou pokoušela v roce 2022, nakonec z plánu ale sešlo. Tehdy byla ale její valuace kolem devíti miliard dolarů. Za Circlem stojí těžké váhy jako banka Goldman Sachs nebo firmy Fidelity a BlackRock. Tak uvidíme.