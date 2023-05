Bitcoin mírně posílil, mánie kolem PEPE a dalších meme-coinů ale opadá | e15.cz

Země je placatá a kryptoměny taky. Tedy minimálně jejich ceny poslední čtyři týdny. Někdo čeká start nového bull-marketu, který stále nepřichází, ale většina trhu je spíše pesimistická a čeká delší korekci.

Vlastně první aspoň o něco větší pohyb udělaly kryptoměny z neděle na pondělí ráno, kdy poskočily o několik procent. Při pohledu na celý týden to ale stále není žádná sláva.

Valuace všech kryptoměn vzrostla o 3,5 procenta na jeden bilion a 213 miliard dolarů.

Bitcoin za poslední týden posílil o 4,6 procenta, když se po třech týdnech opět dostal na hranici 28 tisíc dolarů.

Po stejné době se i ether konečně doplazil na hranici 1900 dolarů za kus. Za sedm dní to představuje růst o 5,5 procenta.

U vítězů týdne je to trochu smutný pohled. Z TOP 100 o téměř 70 procent vyskočilo něco, co se jmenuje marumaruNFT. Je to japonské, týká se to eneftéček a je tam spousta anime. I když je to totální blbost, tak za 30 dní už vyrostla o zhruba 900 procent.

No a nepomohla tomu ani dvojka a trojka, protože jsou to zombie mince z posledního bullu v roce 2017. O 14 procent vyskočila IOTA, která už nám několik let měla přinášet decentralizovaný internet věcí, a NEO, což měl být čínský Ethereum killer. Opravdu nevím, co v TOP 100 ještě dělají.

Loserem týdne je pak náš oblíbený žabák PEPE. Ten za posledních sedm dní odepsal téměř 16 procent, cena jeho tokenu má stále příliš mnoho nul, takže se spokojím s tím, že market cap spadl na 613 milionů, tedy třetinu all-time high z 5. května, a patří mu už jen 77. místo v žebříčku.

Zřejmě tedy můžeme konečně ohlásit, že aktuální mánie okolo meme-coinů opadla. Vrchol si zažila právě kvůli žabákovi začátkem měsíce, kdy se už zmiňovaného 5. května zobchodovaly různá meme psů či čehokoli dalšího za 790 milionů dolarů. Tuto sobotu už to bylo jen nějakých 36 milionů, tedy dvacetkrát méně.

Aspoň že tak.

Český Trezor vyrostl o 900 procent

Jednička na trhu s hardwarovými peněženkami Ledger nedávno svým uživatelům víceméně oznámila, že po novém upgradu bude možné z jejích peněženek vydolovat jejich přístupové údaje. Mělo to být sice jen po souhlasu samotného uživatele, ale i tak se majitelům peněženek možnost, že by do jejich zařízení mohl někdo výhledově nainstalovat zadní vrátka, nelíbila – tedy mírně řečeno. Odpor byl tak silný, že firma nakonec po několika arogantních komentářích svého šéfa ustoupila. Plánovaný update firmwaru přijde až v době, kdy bude software Ledgerů – a to včetně plánovaného updatu – plně open source.

Celá tahle kauza samozřejmě vzbudila velké pobavení v pražském Karlíně, kde sídlí český výrobce hardwarových peněženek Trezor. Protože jejich peněženky samozřejmě vždycky open source byly.

A je to vidět i na číslech. Díky naštvaným (dnes už bývalým) uživatelům Ledgeru hlásí Trezor, že mu vyskočily prodeje, a to až o 900 procent.

Česká firma má každopádně obrovské plány. Ve středu si k tomu můžete poslechnout celý podcast se CEO firmy Matějem Žákem.

Pokrytecká Raiffeisenbank

Všichni víme, že zájmem číslo jedna všemi milované Raiffeisenbank je jen a pouze bezpečí zákazníků: Krypto je špatné, a proto všem firmám, které mají něco společného s bitcoinem, rušíme účty. A blokujeme proto i mezinárodní posílání peněz na kryptoburzy.

Ovšem už méně bance asi záleží na tom, že rakouská matka nepřímo podporuje invazi na Ukrajině, když jako poslední velká západní banka stále působí na ruském trhu. A odmítá se stáhnout.

Chápu, že korporát je korporát. Ale i zde by mohlo mít pokrytectví nějaké meze. Protože podle nedávných zpráv rozjela banka jednání s burzou Bitpanda na tom, aby začala nabízet kryptoprodukty svým zákazníkům.

Jak na Twitteru poznamenal Alex Pilař. „Otázku, zda Raiffeisen zneužívá svého postavení na trhu a porušuje antimonopolní zákony tím, že ruší účty všech kryptoburz v době, kdy spouští svou vlastní, by měl posoudit soud.“

Asi tak.

Otázku, zda Raiffeisen zneužívá svého postavení na trhu a porušuje antimonopolní zákony tím, že ruší účty všech krypto burz v době kdy spouští svou vlastní, by měl posoudit soud. pic.twitter.com/afwScubub6 — Alex (@alexpilar) May 22, 2023

Schrödingerovo Ethereum

V USA stále vládne neuvěřitelný zmatek. Úřady se hádají, zda je ether komodita, či cenný papír. A kryptofirmy to jen zpovzdáli pozorují a na stole jim občas přistane tučná pokuta na pár desítek milionů dolarů.

Každopádně dneska další perlu do diskuze přihodil bývalý komisař Komise pro cenné papíry SEC Dan Berkovitz v rámci debaty v podcastu Unchained. A někteří uživatelé už tomu začali pokrásnu říkat Schrödingerovo Ethereum.

Podle Berkovitze totiž Ethereum může být ve stejný moment oboje – komodita i cenný papír. Může za to prý překrývající se právní definice obou termínů. Komodity už totiž nejsou jen fyzické produkty jako pšenice či oves – zde cituji , ale jako komodita dnes může být v USA pojmenováno technicky cokoli, na co můžeme vytvořit futures kontrakt. I proto má americká komoditní komise CFTC slovo futures i ve svém názvu. Vedle toho ale mohou mít svá „futures“ i některé cenné papíry jako obligace americké vlády a podobně, což je podle Berkovitze tím pádem také dává pod kontrolu CFTC. Ale zároveň na ně dohlíží i SEC.

To, že to zní zmatečně, je vlastně dobře. Protože to podtrhuje, jak moc Spojené státy potřebují novou regulaci.

A teď pár krátkých zpráv.

Fahrenheit kupuje Celsius

Zkrachovalá lendingová platforma Celsius má nové majitele. Podle zveřejněných soudních dokumentů je jím konsorcium vtipně pojmenované Fahrenheit.

Stojí za ním těžařská společnost Bitcoin Corp, dále Arrington Capital, Proof Group, Steven Kokinos a Ravi Kaza. A získají tak její úvěrové portfolio, zastakeovaná aktiva, těžařskou jednotku a další.

Do zkrachovalého Celsiusu prý nalijí 450 milionů až půl miliardy dolarů v různých kryptoměnách. A Bitcoin Corp. se navíc pustí do výstavby několika těžebních zařízení, a to včetně výstavby 100MW elektrárny.

Na Binance si půjčíte oproti svým NFT

Je to jen pár týdnů, co jsme si tu říkali, že aktuální jednička na poli obchodování NFT, projekt Blur, rozjíždí svůj projekt Blend, který umožňuje vzít si úvěr na váš oblíbený jpeg. No a pořádně se mu to rozjelo.

Za 22 dní od svého spuštění už zprocesoval 170 tisíc půjček za 308 milionů dolarů, což představuje 82 procent celého trhu. A totálně tak drtí konkurenci jako NFTfi, Paraspace a další.

Ovšem vypadá to, že už brzy nebude mít na růžích ustláno. V pátek totiž nastoupila globální jednička na trhu Binance s tím, že spouští projekt NFT Loan. Uživatelé si budou moci půjčit oproti sbírkám znuděných opic (BAYC), zmutovaných opic (MAYC), Azuki a Doodles.

No a bizár na konec: Pokud máte dva metry a 16 centimetrů a vážíte nějakých 150 kilo, zdálo by se, že je poměrně těžké vás přehlédnout. I tak se basketbalové hvězdě a dle některých pseudodokumentů i hvězdě investorské Shaquillu O’Nealovi dařilo řadu měsíců utíkat před soudními úředníky, kteří se mu pokoušeli doručit předvolání k soudu kvůli promování dnes už zkrachovalé burzy FTX.

🎪 + 🎡 + 🏟 + 🎩 =



Big Game Weekend at Shaq's Fun House! pic.twitter.com/Olfqk8lzLX — FTX (@FTX_Official) February 12, 2022

A nebylo to všechno. „Shaq“ je, podobně jako řada dalších celebrit, známý tím, že svůj obličej přilepí téměř k čemukoli, za co mu pořádně zaplatí.

A podle další žaloby ho přilepil i k NFT projektu Astral na Solaně, který, světe, div se, měl být opět nabízením neregistrovaných cenných papírů.

I bestow on my @Astrals_NFT family untold strength in the @riftersio world. Power for all, taken from none... This demi-god's will be done. pic.twitter.com/IItGwn8T91 — SHAQ (@SHAQ) October 6, 2022

Ale se skrýváním je konec. Shaquille si totiž zašel na finále východní konference svého milovaného basketbalu. A tam, když to počeštím, mu úřednice předvolání pěkně naservírovaly.

Dobře mu tak. Krypto a influenceři jsou zlo.