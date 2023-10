Firma, která nemá žádný bitcoin, dělá chybu, říká Juraj Bednár | e15.cz

Adopce kryptoměn sice pomalu roste, ale zatím jen mezi jednotlivci a popřípadě venture kapitálovými fondy. Dává ale smysl, aby si bitcoin kupovaly i větší firmy? Nebo aby si jím nechali platit drobní živnostníci, ať už jde o kavárny, nebo malíře pokojů? Podle podnikatele, vývojáře a autora několika kniha Juraje Bednára to určitě smysl dává. Důvodů je podle něj celá řada: běžné fiat peníze jsou rozbité, bitcoin je jednodušší posílat, a to i velké sumy do zahraničí, nikdo vám ho jen tak nezabaví, a navíc je stále jednodušší ho přijímat.

Proč jsou podle lidí kolem bitcoinu běžné peníze rozbité? Centrální banky tisknou stále nové a nové a tím je oslabují. „Pokud někdo lije do systému nové peníze, které nejsou podpořené jakoukoli další produkcí, tak je to vlastně podvod na spotřebitele,“ tvrdí. Podle něj například bitcoin toto řeší tím, že je jeho množství pevně omezeno na zhruba 21 milionů mincí.

Spousta lidí včetně podnikatelů si podle něj navíc neuvědomuje, jak moc jim vysoká inflace užírá jejich zisky ani to, že je vlastně pro každého jinak vysoká. „Nestačí se podívat na nějaký statistický úřad, který řekne, že inflace je taková a taková, vypočítaná na dvě desetinná místa. Protože já si přece nekupuji totéž co statistický úřad ve svém spotřebním koši,“ uvádí.

Další výhodou bitcoinu konvenující hlavně lidem, kteří nedůvěřují státu, je to, že bitcoin vám nikdo jen tak nesebere. „Vezměte si ty zajišťovací příkazy z Babišovy éry. Podnikáte a najednou vám někdo zmrazí účet. Viděl jsem teď případ jednoho pána, který po sedmi letech soudů vyhrál, ale sedm let nemohl podnikat,“ upozorňuje Bednár.

Vzpomenout si můžeme i na příběhy protestujících řidičů náklaďáků v Kanadě a těch, co jim poslali příspěvky na podporu. Tamní vláda jim jednoduše zmrazila účty, jako by to ani jejich peníze nebyly.

„Bitcoin je jedna z mála věcí na tomto světě, která se dá skutečně vlastnit. To je podle mého pro podnikatele úplně klíčové, aby něco takového měli. Ani nemovitosti reálně nevlastníte. Máte-li pocit, že když máte pozemek zapsaný na katastrálním úřadě, tak vám patří, tak si tam zkuste postavit 100poschoďový mrakodrap. A zjistíte, jak to skutečně je,“ říká Bednár.

No a pak je tu faktor, kterému on sám říká „vystavit se štěstí“. Protože v podnikání jsou rizika všude, od neplatících zákazníků přes pokles poptávky až po odchod klíčového zaměstnance. „Když se všechno podaří, tak máte zisk. U toho zase doufáte, že vám ho nesežere inflace. A ten bitcoin ve mně vyvolává, že když si v něm spořím nějaké přebytky na budoucí investice, tak je to vlastně věc, která se může ‚podařit‘,“ míní.

„Měl jsem například firmu, která měla během covidu obrovský problém. Všichni byli na home office a nikdo si nic nekupoval. My řešili, zda ji zavřeme, či do ní budeme lít peníze. A pak jsme si vzpomněli, že nám jeden zákazník zaplatil v bitcoinu. Jeho cena vyletěla nahoru, což nám umožnilo normálně fungovat dál,“ dodává.

Pokud vás zajímá, jak na volatilitu ceny bitcoinu a jak z ní těžit, jak si proti němu půjčovat a neplatit tak daně z prodeje, nebo rady, jak jednoduché je dneska začít přijímat platby například v kavárně, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.