Týden v kryptu: Ripple vs. SEC, drama Multichainu vrcholí | e15.cz

A jako vždy začneme trhy. Ty se hlavně v posledních dnech nesly ve znamení XRP a částečného vítězství Ripplu nad Komisí pro cenné papíry SEC, i když nadšení trvalo u zbytku trhu jen nějaké dva dny. O XRP ale až za chvíli.

V součtu tak nakonec nebyl posun za posledních sedm dní až tak velký. Hodnota celého trhu vyrostla jen o 1,6 procenta na jeden bilion a 260 miliard dolarů. Bitcoin pak zůstal prakticky na svém, když posílil jen o 0,5 procenta na 30 440 dolarů za kus. Je to celkem zklamání, ve čtvrtek vystřelil až na 31 700 dolarů.

Podobně i ether vzrostl o pouhých 0,4 procenta na 1933 dolarů. I on měl ale svoji chvilku, když si o víkendu po čtvrt roce sáhl nad hranici dvou tisíc dolarů.

Vítěz minulého týdne je jasný. Je jím token XRP, který posílil o 60 procent a s valuací téměř 40 miliard dolarů se dostal na pozici čtvrté největší kryptoměny. Aktuálně se prodává za necelých 75 centů, ve čtvrtek se dostal ale až na 82 centů za kus.

Největší procentuální růst ale zaznamenal jiný projekt, 1inch, agregátor DeFi směnáren. Ten vyskočil o 73,3 procenta. O 33 procent pak vyrostl i Synthetix, Solana či Kaspa. Loserů je pak v TOP 100 pomálu: 9,3 procenta ztratil projekt eCash, 7,9 procenta Bitcoin SV a 6,1 procenta Bitcoin Cash.

XRP slaví částečné vítězství u soudu

Zpráva týdne je jasná. Gary „Dobby“ Gensler, šéf SEC, utrpěl první důležitou porážku. Opakovaně jsme si tu říkali, že Bidenova administrativa a její orgány jdou tvrdě proti kryptu. Ale že u soudů to může všechno vypadat úplně, ale úplně jinak.

No a na první takový případ jsme nemuseli dlouho čekat. Ve čtvrtek přišla zpráva, že společnost Ripple vyhrála soud s Komisí pro cenné papíry SEC ohledně tokenu XRP.

Ten vyskočil během dne o 80 procent, přeskočil BNB a stal se čtvrtou nejdražší kryptoměnou. To samozřejmě semlelo řadu shortařů, kteří přišli o nižší stovky milionů dolarů. Ale zbytku trhu to samozřejmě udělalo radost. I když musíme být realisté, vítězství to bylo jen částečné. Takže: Co přesně se stalo?

SEC zažalovala Ripple v roce 2020 s tím, že jde o securities, tedy cenné papíry. A její šéf Brad Garlinghouse a spoluzakladatel Christian Larsen prý pochybili, když u komise tokeny XRP za 1,3 miliardy dolarů před mnoha lety nezaregistrovali. Bitva se táhla více než dva a půl roku a nedávno z Ripplu zaznělo, že jej to vyšlo na více než sto milionů dolarů, tedy na miliardy korun. Proč je ale i toto vítězství jen částečné?

Protože soud řekl, že institucionální prodej tokenů opravdu porušoval pravidla o cenných papírech, ale zároveň že prodej na burzách už nepředstavoval tzv. investiční smlouvu.

To je pro celý průmysl extrémně důležitá zpráva, protože výklad zákonů ze strany SEC pod vedením Dobbyho Genslera byl takový, že prakticky každé vydávání tokenů musí projít extrémně složitým registračním procesem a že všechny burzy, které je poté nabízejí, se musejí registrovat jako tzv. broker-dealer.

Soud nyní ale tvrdí, že spekulanti, kteří si tokeny koupili na burze, nemohli mít „opodstatněná očekávání zisku odvozená od podnikatelských či manažerských činností jiných lidí“. Soud také odmítl žalobu i na dva zmiňované představitele firmy.

Debata, jak něco může a zároveň nemusí být cenným papírem, je asi spíš pro americké právní experty, protože řada tamních pravidel vychází z rozhodnutí regionálních soudů. A pro lidi uvyklé na evropské právo to je celé těžko pochopitelné.

...this decision raises more questions than it answers. How can a thing be a security in one transaction, but not in another? UK legal doctrine evolving to answer this (the "Third Thing" concept). In US, it has not; hopefully Congress will get involved and clear things up soon. — Preston Byrne (@prestonjbyrne) July 13, 2023

Co to vše ale znamená? Je to rozhodně velmi důležitý precedens a konečně první střípek z nutné regulatorní skládačky, na kterou celý americký průmysl čeká. Pokud někdo udělá veleotočku jako Gensler a vyhlásí kryptu válku bez toho, že by vydal nová pravidla, bylo asi posledních pár měsíců jasné, že to k něčemu takovému povede.

Dobrá zpráva je to i pro burzy. Uvidíme, jak moc to ovlivní spor Coinbase vs. SEC. U Binance je těch obvinění mnohem víc, takže tam šampaňské určitě ještě nebouchají. Existují ale i opačné názory, podle nichž je aktuální rozhodnutí newyorského soudu postavené na chatrných základech.

Některé části rozhodnutí navíc dávají SEC stále dostatečné důvody v jejím tažení pokračovat. Protože jak jsme si říkali, i tento soud uvedl, že prodej institucionálním investorům byl prodejem cenných papírů. Teď nás každopádně čekají pravděpodobně odvolání. A to jak ze strany komise, tak samotného Ripplu. I jen část prohraného sporu by je mohla vyjít na miliardy.

Prodej nám jejich identitu

Tolik rozhořčení v DeFi komunitě jsme tu dlouho neměli. Výzkumná společnost Arkham představila svoji novou informační burzu, která má jeden hlavní cíl: dox to earn. Doxnutí pro ty, kteří termín neznají, je provalení vaší online identity. Prostě už nebudete anonymní růžovej slon, ale Petr Lukáč a tak dále.

No a nový produkt od Arkhamu přináší možnost prodávat informace o držitelích adres, které znáte. Vše anonymně a pomocí chytrého kontraktu.

Announcing The World’s First On-Chain Intelligence Exchange



Buy and sell information on the owner of any blockchain wallet address—anonymously, via smart contract. pic.twitter.com/4xr7dLvOjp — Arkham (@ArkhamIntel) July 10, 2023

Ředitel firmy Miguel Morel pro Decrypt nový produkt hájí s tím, že vlastně konají veřejné dobro. Cituji: „Když přijdou těžké časy, když jsou tu podvody, rugy a další podvodná jednání, všichni volají po transparentnosti. Vytvořili jsme prostředí, které stimuluje uživatele, aby zveřejnili negativní informace z komunity. A naopak je to odrazuje dělat špatné věci kvůli nebezpečí, že je někdo odhalí,“ konec citace.

Vše má fungovat jednoduše. Ten, kdo bude chtít získat informace o nějaké adrese, si koupí token ARKM. A následně vypíše odměnu za odhalení. Existují asi i oprávněné obavy, že burza bude využívána spíše k osobním mstám a kampaním proti některým uživatelům. Morel ale tvrdí, že se takové jednání pokusí co nejvíce omezit.

Každopádně je celé to pobouření trochu úsměvné. Anonymita a její ztráta jsou prostě součástí celé té naší slavné kryptohry. A ano, jsou s tím spojené možná i amorální koncepty. Vzpomeňte si na assassination markets, které zmiňoval už cyperpunkáč Timothy C. May začátkem 90. let a assassination politics, jak s nimi pracoval Jim Bell.

Tam jde o sázky na to, že někdo zemře. Pokud jsou podmínky dost výhodné, možná se někomu vyplatí s tou smrtí druhému vypomoci. Prezident Obama i ekonom Bernanke ty první pokusy nakonec taky přežili.

Nejdřív zavřeli šéfa firmy, teď i jeho sestru. Chybí už pět miliard

Posledně jsme si říkali, že z bridge Multichain, jehož CEO už je nějakou dobu v čínském vězení, se ztratilo 130 milionů dolarů. A tím to neskončilo. Nyní se vypařilo dalších 103 milionů.

Už minulý týden všichni koukali na to, jak bylo možné peníze z chytrých kontraktů vytáhnout. Známá analytická společnosti Chainalysis nyní přišla s tvrzením, že to musel provést někdo zevnitř firmy nebo se speciálním přístupem. A ukazuje se, že měli pravdu. Se vším nejvíc zamíchal post Multichainu na Twitteru, kde celou situaci za posledních několik týdnů shrnuli.

Podle lidí z týmu to mimo jiné vypadá, že za 1) je za prvním tajemným přesunem peněz opravdu buďto čínská policie, nebo někdo z nich, komu se podařilo získat přístupy k peněženkám projektů a za 2) druhý přesun pravděpodobně provedla sestra zadrženého CEO, kterou ve snaze zachránit další prostředky kontaktoval zbylý tým.

To se očividně ale nelíbilo čínské policii. Sestru už zavřeli taky a i ona s týmem přestala komunikovat. Tým pak oznámil, že mu nezbyly žádné prostředky, že nemá přístup k potřebným doménám a že tak prakticky ukončuje činnost.

A ještě pár krátkých zpráv na závěr:

Polygon vydá nový token

Token MATIC, který slouží jako základní jednotka na blockchainu Polygon, čekají zásadní změny. Skupina zakladatelů a developerů navrhuje upgrade tokenu, který by se měl nově jmenovat POL a sloužit na všech sítích od Polygon Labs.

Týkat by se to mělo hlavně samotného Polygonu, stejně jako tzv. supernets, tedy blockchainů specificky fungujících pro jedno využití, které ale používají technologii sítě Polygon. Pokud návrh projde, validátoři budou moc podporovat několik sítí za využití jediného tokenu.

Binance už jede na lightningu

V pondělí ráno vyskočila zpráva, že Binance dodělala implementaci Lightning Network. Nyní by tak mělo být možné posílat bitcoin na burzu nebo ho z ní stahovat super levně a rychle. Až to někdo otestujete, dejte vědět.

Aave spustilo nový digitální dolar

Lendingovová platforma a jeden z největších DeFi gigantů vůbec, protokol Aave, konečně spustila nový stablecoin GHO. To se čte jako „gou“ a zkratka je spojená s anglickým slovem ghost, které odkazuje na strašidlo ve znaku Aave. Bude se jednat o tzv. překolateralizovanou měnu, tedy za každým dolarem bude zástava s aktuálně mnohem vyšší hodnotou. Zatím se vytvořilo 2,2 milionu dolarů.

Šéf Celsiusu skončil v base

No a na závěr něco, co mi taky udělalo radost a co se mělo stát cca rok nazpět. Zakladatel a výkonný ředitel zkrachovalé platformy Celsius Alex Mashinsky skončil ve vězení. Podle manhattanského prokurátora spáchal sedm trestných činů včetně podvodu s cennými papíry a komoditami nebo klamání investorů. Těm se snažil tvrdit, že fungují jako kryptobanka, přitom to byl velmi riskantní byznys.

Ještě stojí za to dodat, že i pořádné Ponziho schéma. Už na jaře dokumenty zveřejněné SEC tvrdily, že garantovaný zisk osm procent byl vyplácen stávajícím klientům z peněz těch nových.

Kdo neznáte Mashinského, tak si pusťte nějaká jeho videa. Měl krásný pořad „Ask Mashinsky Anything“. Anebo si dejte na Youtube sérii od Coffeezilly, který to celé loni na konci roku výborně zpracoval.